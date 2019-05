Carlos Brandão participa da abertura da safra de cana em São Raimundo das Mangabeiras

Neste domingo (19), o vice-governador Carlos Brandão e equipe de governo participaram da abertura da safra sucroalcooleira maranhense 2019/2020. Realizado em São Raimundo das Mangabeiras, o evento foi promovido pela Agro Serra Industrial, Fazenda São José, localizada no município.

Responsável pela produção de mais de 1,7 bilhões de litros de etanol, 700 mil toneladas de soja e 50 mil toneladas de arroz, o empreendimento teve na parceria com o Governo do Estado, na oportunidade de expansão dos investimentos.

“O governo tem sido muito preocupado em apoiar o empresário maranhense e sobretudo adensar a cadeia do agronegócio, nós não conseguimos vislumbrar nenhuma outra possibilidade de progresso sem essa parceria”, destacou a sócia administradora da Agro Serra, Cíntia Ticianeli.

Ela falou ainda como as dificuldades no cenário nacional têm sido superadas pelos empreendedores maranhenses.

“Nós vemos um governo muito preocupado em conhecer as particularidades dos empreendimentos, dos negócios, para tentar superar essas barreiras. Desde que o governo do Flávio Dino se iniciou nós sempre fomos muito bem recebidos em todas as secretarias”, disse.

“Empreender com esse apoio do governo é imprescindível para que a gente continue tendo essa força”, completou.

Desenvolvimento

O vice-governador Carlos Brandão destacou a importância do apoio aos empresários para o desenvolvimento do estado.

“Esses eventos só se sustentam porque têm a parceria do Governo do Estado, das prefeituras e dos empresários. Estamos aqui para ser parceiros, colaboradores desse projeto que gera milhares de empregos”, afirmou.

O secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, também participou do evento de abertura da safra. Para ele, os resultados do empreendimento apontam para o acerto do apoio oferecido pelo Governo do Estado.

“É uma empresa que vem dobrando a capacidade de produção, dobrando os investimentos e a oferta de emprego aqui na região em decorrência dessa parceria com o governo do Estado”, comentou o secretário.