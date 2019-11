Carlos Brandão destaca potencial turístico do Maranhão em evento no Ceará

O vice-governador Carlos Brandão representou o governador Flávio Dino durante o II Encontro de Líderes, onde tratou de turismo, negócios e investimentos. O evento acontece desde esta quarta-feira (30), em Fortaleza (CE).

O encontro, que possui como público principal profissionais, empresários e investidores do turismo no Brasil, contou com a participação de Brandão durante o painel “Turismo como vetor de diversificação e impulsionamento econômico”.

O vice-governador destacou que hoje o Maranhão conta com a sua maior taxa de ocupação hoteleira dos últimos oito anos. Em paralelo a isso, o fluxo de passageiros no Aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado é o maior em cinco anos, atualmente.

Em todo o Brasil, o Maranhão é o único estado que participa de três consórcios – Nordeste, Amazônia Legal e Brasil Central.

A aposta no turismo integrado e de qualidade neste setor busca pelo maior fortalecimento da rota das emoções, identidade econômica na rota amazônica e, mais: internacionalização da chapada das Mesas e do Jalapão.

“Trabalhamos arduamente pela elevação dos índices e melhorias em nossa segurança pública, saúde, educação, qualificação da mão de obra, potencial hoteleiro e aeroportos para que pudéssemos nos tornar uma vitrine para os turismo”, contextualizou Brandão.

O vice-governador também sinalizou que investir milhões em programas e ações de desenvolvimento do turismo foram essenciais.

O implemento de R$ 10 milhões para o Carnaval e para o São João deste ano rendeu 20% na movimentação econômica vinculada à cadeia produtiva do turismo, além do Governo incrementar as festas de fim de ano e dar visibilidade ao programa Nosso Centro, com o objetivo de ofertar lazer e atrações culturais para esta região da capital maranhense.

“Recentemente, assinamos protocolo de intenções com o meio privado, na casa dos R$ 60 milhões, a fim de garantir o arrojamento de nossa educação, patrimônio e segurança. Deste total, R$ 15 milhões serão destinados ao programa Nosso Centro”, comemorou Brandão, que esteve no encontro acompanhado do secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior, e do secretário-adjunto da pasta, Hugo Paiva.