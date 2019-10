Carlos Brandão abre programação do evento Diálogos Capitais – Consórcio Nordeste Maranhão, nesta sexta-feira (25)

São Luís sediará, nesta sexta-feira (25), o evento Diálogos Capitais-Consórcio Nordeste Maranhão, com o tema “Infraestrutura e logística: como os investimentos no setor podem dinamizar a economia local e garantir um novo ciclo de crescimento”. O vice-governador Carlos Brandão representa o governador Flávio Dino e abre a programação com a palestra: “Um novo ciclo de crescimento do Maranhão e do Nordeste”.

O Consórcio, protocolado em março deste ano, durante reunião de governadores do Nordeste, em São Luís, é uma iniciativa das nove unidades federativas da região para atrair investimentos e alavancar projetos de forma conjunta. Uma saída estratégica diante da crise nacional, defende Carlos Brandão.

“É um mecanismo fundamental para o estabelecimento de parcerias econômicas, políticas, na infraestrutura e educacionais”, afirma Brandão, que também destaca o empenho do governo do Maranhão em superar as dificuldades do cenário nacional, por meio de incentivos à iniciativa privada e promoção do potencial de investimentos do estado.

“Liderados pelo governador Flávio Dino, temos procurado enfrentar os problemas com um grande esforço para a promoção do crescimento, fazendo investimento direto e garantindo segurança política e jurídica para as empresas que almejam investir em nossa região”, ressalta.

O evento ocorre no hotel Luzeiros, das 9h às 12h, e contará com debates sobre logísticas integradas e energias renováveis, com a participação dos secretários de Estado, Clayton Noleto e Simplício Araújo; do presidente do Porto do Itaqui/MA, Ted Lago; do diretor de Relações Institucionais e Regulatório da Eneva, Damian Popolo, entre outros.