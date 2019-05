Campanha promocional do São João de Todos é destaque na mídia nacional e digital

Faltando pouco mais de um mês para a programação oficial do São João já contabilizamos números expressivos da campanha promocional das festividades e dos polos turísticos maranhenses. O recém lançado vídeo publicitário apresentado pela maranhense e digital influencer, Thaynara OG, já contabilizou mais de 1 milhão de visualizações no canal do governo no youtube.

A campanha feita pelo Governo do Estado, por meio da agência Clara Comunicação, tem alcançado êxito, como explica o secretário adjunto de Estado da comunicação (SECAP), Daniel Merli. “Com a internet e os compartilhamentos da campanha – nas mídias sociais, whatsapp e outras plataformas – ultrapassamos as dezenas de milhões de views e temos um público sensibilizado para participar do São João de Todos, que se consolida como uma das maiores e mais tradicionais festas do país”, afirmou.

Além de veiculações em mídias sociais, blogs e sites locais, a campanha de divulgação das festas juninas tem sido vista em nível nacional nos canais GNT, Multishow, Globo News, Canal OFF e Canal Mais Globosat.

A partir do dia 16 de maio até 16 de junho, também teremos divulgação na TV Band para os estados do Nordeste: Bahia, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.

Para o secretário de estado do Turismo (Setur), Catulé Junior, a campanha fortalece a marca Maranhão Terra de Encantos. “Nossos os atrativos naturais dos polos turísticos de São Luís, Lençóis Maranhenses, Chapada das Mesas e Delta das Américas foram destaque no vídeo, além do nosso ativo cultural que também é riquíssimo. Durante a alta temporada e com o grande evento que é o São João, o fluxo de visitantes aumenta, aquecendo a economia local”, pontuou o gestor estadual.

São João do Maranhão

Além da programação oficial, que vai de 19 a 30 de junho, o São João de Todos em São Luís também vai ter dois dias de prévias, para aquecer os festejos. A festa será nos dias 14 e 15 de junho (sexta e sábado) na Praça Nauro Machado, no Centro Histórico.

Os arraiais oficiais serão no Ipem (Centro Social dos Servidores do Estado – Calhau), da Praça Maria Aragão (Beira-Mar) e da Praça Nauro Machado (Centro Histórico de São Luís).