Cais da Praia Grande é entregue revitalizado e com mais segurança

Mais conforto, acessibilidade e segurança para os frequentadores do Cais da Praia Grande, em São Luís, revitalizado pelo Governo do Maranhão e entregue à população nesta sexta-feira (04).

Com investimentos de R$ 160 mil, o Cais recebeu serviços de melhoria dos sistemas elétrico e hidráulico, recuperação dos boxes, área de vivência, lanchonetes, banheiros, teto e piso, além da instalação de uma cerca de delimitação do perímetro, para garantir a segurança de usuários e preservação do patrimônio público.

Presente à cerimônia de entrega do equipamento, o governador em exercício Carlos Brandão destacou o esforço do Governo do Estado para recuperação de mais uma obra no Centro Histórico da capital.

“É uma obra importante que há muito tempo estava sem o apoio do Estado. Com esta ampla reforma, vamos dar mais conforto, segurança e mobilidade para as pessoas que usam as embarcações que se dirigem principalmente para Alcântara. Com isso apoiamos e fortalecemos também o turismo. Alcântara é uma cidade turística que precisa desse apoio, uma demanda antiga da população”, afirmou.

Para o presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), Lawrence Melo, a obra marca o pagamento de uma dívida histórica com a população: “A última intervenção que tivemos neste cais se deu em 1999, portanto, são 20 anos sem investimento”.

“Hoje temos a honra de entregar este espaço para a população totalmente revitalizado e sinalizado. Uma obra desta magnitude tem impacto na melhoria continuada da oferta de serviço de transporte público, notadamente o aquaviário”, acrescentou.

Além de passageiros e prestadores de serviço, as embarcações também foram beneficiadas com a melhoria da infraestrutura do local. Para Afonso Ribeiro, proprietário de empresa de navegação que atua no Cais, o principal ganho com a reforma do local é a garantia de mais segurança.

“Quero agradecer ao Governo do Maranhão pela iniciativa de melhoria deste espaço, dos boxes e das instalações em geral, que antes estavam precários e servindo de abrigo para vândalos. Agora teremos mais segurança para todos”, afirmou.

Valorização do Centro Histórico

Nos últimos quatro anos, o Governo do Maranhão, em parceria com a Prefeitura de São Luís, investiu na recuperação de prédios, praças e monumentos históricos no Centro da capital maranhense.

Nas imediações do Cais da Praia Grande, o Governo recuperou áreas situadas ao longo da Avenida Beira Mar, como a revitalização de um coreto que fica próximo à rampa do Palácio dos Leões e a entrega do monumento Pedra da Memória, além da Praça Manuel Beckman, da Praça Joãosinho Trinta e da Praça Odorico Mendes.

O conjunto de obras na região compreende, ainda, a reforma do prédio da RFFSA, que está em curso. O espaço terá ambientes comerciais como cafeteria, galerias de arte e restaurante panorâmico; além de abrigar o Museu da Memória Ferroviária Maranhense e um setor da administração estadual.

Mais mobilidade

Em breve a MOB divulgará o resultado da licitação para reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros em São Luís. O valor mínimo de investimento na obra é de R$ 4,5 milhões e prevê também a melhoria da qualidade da gestão do terminal.

O governo também autorizou a licitação para aquisição de transporte semiurbano intermunicipal entre São Luís e os demais municípios da Grande Ilha, com renovação de frota e incremento dos serviços de transporte público para os usuários da região.