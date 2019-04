Bombeiros socorrem e apoiam moradores de Imperatriz e outras cidades prejudicadas pelas chuvas

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão com equipes espalhadas em diversos pontos do Maranhão para fazer o trabalho de prevenção e o de emergência por causa das mais fortes chuvas das últimas décadas no Estado.

Entre as cidades atendidas, está Imperatriz, que teve vários pontos de alagamentos. Alguns dos bairros mais prejudicados são o Parque Alvorada 1 e 2.

De acordo com os bombeiros, cerca de 700 famílias foram atingidas pelas inundações em Imperatriz. Destas, 200 estão desabrigadas. Equipes permanecem no local prestando atendimento. A cidade decretou estado de calamidade pública.

“Atualmente, o Corpo de Bombeiros conta com várias unidades bem distribuídas no território estadual. Isso favorece para a gente estar mais próximo das cidades que apresentam problemas mais sérios com relação a enchentes”, diz o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Célio Roberto de Araújo.

“A gente tem atuado em todas as frentes, quer seja num trabalho de prevenção, tirando as pessoas dos locais de risco, ou até mesmo durante as chuvas fortes e nas enchentes, fazendo a remoção e colocando as pessoas em abrigos, longe de qualquer risco.”

Estado de emergência

Os maiores danos causados pelas chuvas estão nas cidades ribeirinhas, que alagam quando os rios transbordam. Até agora, 13 municípios já decretaram situação de emergência.

São eles: Santa Helena, Boa Vista do Gurupi, Alto Alegre do Pindaré, Santo Amaro, Itaipava do Grajaú, Barão de Grajaú, Nina Rodrigues, Sítio Novo, Icatu, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Araioses e Formosa da Serra Negra.

“O Estado como um todo sem sido duramente castigado como o excesso de chuvas, muito acima da média. Os bombeiros têm atuado de forma preventiva e também têm agido rapidamente no sentido de salvaguardar a vida das pessoas”, diz o coronel Célio Roberto.