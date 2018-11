Balcão de Renegociação de Dívidas começa nesta segunda-feira (26) no Pátio Norte Shopping

Começa nesta segunda-feira (26), às 10h, o Balcão de Renegociação de Dívidas no Pátio Norte Shopping, em Paço do Lumiar, na Grande Ilha. É um evento promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, com o apoio do Governo do Estado.

A ideia é ajudar os maranhenses com dívidas vencidas a limpar o nome. O Balcão vai até a sexta-feira (30).

Haverá estandes de várias empresas e instituições. O consumidor com dívida vencida com alguma delas pode ir até o local e dialogar para tentar fazer a renegociação.

Estarão presentes bancos, empresas, instituições públicas, concessionárias de serviços públicos e instituições de ensino superior, além de centenas de empresas acessíveis por plataformas digitais.

Entre elas, estão Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Secretaria Municipal da Fazenda, Banco Bradesco, Cemar, Lojas Santa Maria, CEAP-MA, BRK Ambiental, Universal Informática, CEIPROVIF, IESF e Lojas Torres.

Os consumidores devem levar cópias e originais de documentos pessoais, com número de CPF, além de comprovantes da dívida (faturas de consumo, notas fiscais, boletos, etc).

O Balcão do Tribunal de Justiça também vai oferecer outros serviços, como consultoria financeira, oferta para contratos habitacionais, reclamações (problemas de cobertura, contestações de contas) e cadastro de clientes na tarifa social de energia de baixa renda.

Os cidadãos interessados em participar do Balcão podem ligar para o 0800 707 1581 (Telejudiciário) para mais informações.