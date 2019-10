Bailarinos maranhenses são aprovados para a Escola do Teatro Bolshoi Brasil

O Maranhão agora tem mais dois maranhenses para compor a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Glenda Vasconcelos (8 anos), natural de Colinas (MA), e Marcos Sousa (12 anos), natural de Grajaú (MA) participaram da seletiva nacional que aconteceu no último final de semana em Joinville (SC). Os dois disputaram uma das 40 vagas ofertadas para o curso que inicia no próximo ano.

Neste ano, a concorrência atingiu a marca de 116 candidatos para 1 vaga. A seletiva, que aconteceu no decorrer de 2019, desde as pré-regionais até esse final de semana, reuniu cerca de cinco mil crianças de 19 estados, mais o Distrito Federal. Após as audições em Joinville, somente 41 foram selecionados e entre os aprovados estavam os maranhenses Glenda Vasconcelos e Marcos Sousa.

Foram aprovadas 41 crianças, que iniciam na primeira série, e 6 adolescentes que vão para as séries mais avançadas, no início do ano de 2020. Os 47 aprovados serão bolsistas e ingressam no Curso de Dança Clássica, com duração de até oito anos. Além de ensino gratuito, oferecido pelos Amigos do Bolshoi, os bolsistas recebem benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar.

Ao serem indagados sobre como tudo aconteceu, Glenda e Marcos afirmam estarem muito felizes com o resultado. “Estou muito feliz. Tenho recebido várias mensagens das pessoas do Maranhão. Tinha muita gente na torcida e agora é só esperar o início das aulas”, revelou Glenda Vasconcelos. “Eu estava em um passeio quando recebi a mensagem de que havia passado; não aguentei e comecei a chorar na hora. Passar no Bolshoi sempre foi um sonho e agora se tornou realidade”, disse emocionado Marcos Sousa.

Caravana Maranhão-Bolshoi

Na sexta-feira (18), 18 bailarinos com idade entre 06 e 17 anos viajaram para Joinville para tentar uma vaga em uma das maiores escolas de ballet do mundo, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. A caravana viajou para seletiva com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma) e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), fruto de uma parceira que tem o Teatro Arthur Azevedo e a Escola Bolshoi como produtores da seletiva.

“Que alegria em saber que os pequenos bailarinos Marcos Sousa e Glenda Vasconcelos foram aprovados no seletivo para fazer parte da Escola Bolshoi no Brasil, a maior seleção de dança do País. Somos só orgulho. Que o amor pela dança e dedicação de vocês inspirem outras crianças maranhenses. Sucesso nessa nova caminhada”, enfatizou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.

“A seleção do Marcos e da Glenda para o Bolshoi nos faz ter a certeza de que as políticas públicas na área da Cultura e da Educação que o Governo do Maranhão vem implantando, tem dado resultado. São essas políticas que descobrem, mostram os talentos que temos e transformam sonhos em realidade. É o que nos motiva a seguir nesse caminho, possibilitando cada vez mais oportunidades aos nossos jovens”, arrematou o secretário de Estado da Cultura, Anderson Lindoso.

O resultado final está publicado no site da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil www.escolabolshoi.com.br/audicoes.