Avenida Litorânea: Governo entrega mirante e escultura

A lenda maranhense conta que uma serpente rasga o solo lentamente e quando a sua calda e cabeça se tocarem a ilha de São Luís afundará. Para celebrar nossa cultura, lendas e nosso potencial turístico, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) inaugurou, na noite da quarta-feira (21), uma gigantesca escultura em formato de serpente, no Mirante da Avenida Litorânea, que foi completamente reformado e revitalizado.

O secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior, explica a importância da obra. “Aos poucos vamos retomando o turismo e a alegria em poder compartilhar o nosso pôr do sol com o mundo. Convido todos a conhecerem mais um atrativo instagramável construído pelo Governo do Estado por meio da Setur. Um novo cartão-postal em uma das vistas mais privilegiadas e visitadas por turistas na nossa capital”, pontuou o gestor da Setur.

O Mirante recebeu praça com novos acabamentos, novo mobiliário, paisagismo, inserção de guarda-corpo, pintura e iluminação. A escultura instagramável “O despertar da Serpente” é assinada pelo artista Ítalo Fonseca. “São 20 metros e mais de 1500 peças dobradas de forma artesanal dando corpo a esse ser imaginário tão conhecido por nós maranhenses”, explicou o carnavalesco e autor do projeto Ítalo Fonseca.

Representando o governador Flávio Dino, o vice-governador Carlos Brandão esteve na solenidade. “Tenho certeza que essa obra atrairá mais turistas e ainda vai gerar emprego e renda. Parabéns à Secretaria de Turismo, pela coordenação, e ao Governo do Maranhão, por mais essa importante iniciativa. O mais novo ponto turístico ficou bonito demais e dá pra tirar fotos maravilhosas”, finalizou Carlos Brandão.

Prestigiaram também do evento o deputado federal, Bira do Pindaré, o deputado estadual Duarte Júnior, os vereadores Paulo Victor e Thiago Freitas, representantes do Governo, do município da Raposa, representantes do BPTUR, SEBRAE, setor hoteleiro e mídia especializada.

Mirante da Litorânea

Localizada próxima ao Hotel Blue Tree, a revitalização do Mirante da Litorânea tem como ponto de partida projetual, o uso de novos acabamentos e cores que remetem ao pôr-do-sol e ao mar como explica a arquiteta e supervisora de infraestrutura da Setur, Brenda Costa.

“A pintura nos degraus ao longo do passeio tem tons alaranjados a amarelados, canteiros revestidos com tijolinhos mais rústicos e com variação de tonalidades azuis esverdeadas, que remetem à mobilidade das ondas do mar, a escolha por pedra portuguesa no patamar superior de toda estrutura faz uma releitura do nosso centro histórico, com um traçado mais modernista. E por fim, no coração do projeto, uma escultura instagramável com argolas que saem do piso dando a impressão de fúria e imponência tal qual conta a famosa lenda; esta recebe iluminação interna de efeito e acabamentos em pintura náutica, por conta da salinização”, pontuou a arquiteta Brenda Costa.