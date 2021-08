Avança obra de reconstrução do Mercado da Avenida 10, em Paço do Lumiar

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), está avançando com a obra de reconstrução do Mercado da Avenida 10, situado no bairro Maiobão, município de Paço do Lumiar. Nesta semana, as equipes seguem executando os serviços de elevação de alvenaria, instalação da cobertura e intervenções no piso da nova estrutura.

A iniciativa tem o objetivo de garantir um local adequado de trabalho para os feirantes e com mais higiene e conforto para os consumidores.

A reconstrução da Feira do Maiobão, como o espaço é popularmente conhecido, contempla novas instalações elétricas e hidráulicas, nova cobertura metálica, implantação de sistema de combate a incêndio, pintura, acessibilidade com rampas e piso podotátil, construção e revestimento das bancadas.

O projeto prevê também a urbanização do entorno da feira que será feira com pavimentação em blocos de concreto intertravados, meio-fio, rampas de acessibilidade, instalação de academia ao ar livre e playground para as crianças.

“Além da importante obra na Feira da Avenida 10, estamos executando a urbanização de portos nas comunidades Mocajituba, Timbuba e Mojó, inserindo a cidade como novo destino turístico do estado. Com essa parceria, do governador Flávio Dino e prefeituras, vamos manter o Maranhão no rumo certo”, destacou o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry.

A prefeita Paula Azevedo pontuou a importância da parceria com o poder estadual na realização das obras. “Já recebemos muitos benefícios em parceria com o Governo do Estado e, agora, vamos fazer a adequação da nossa feira, um pedido dos feirantes e da população de modo em geral. Para que tenham melhores condições de venda dos produtos”, afirmou.

Mais obras

O Governo do Estado, por intermédio Secid, em parceria com a prefeitura, está executando obras de urbanização de três portos em Paço do Lumiar, nas comunidades Mojó, Timbuba e Mocajituba.

As intervenções visam garantir melhoria no escoamento da produção dos pescadores e promover conforto para a comunidade e visitantes. Em uma segunda etapa, mais quatro portos no município receberão obras, totalizando sete portos.

“Mais uma ação muito importante do governador Flávio Dino. A recuperação e urbanização completa de sete portos asseguram melhores condições de trabalho para os pescadores e comerciantes, conforto para os visitantes e para toda a comunidade do entorno que vai ganhar praças em cada um desses portos. Mas, sobretudo, uma ação que insere a cidade de Paço do Lumiar como novo destino turístico do Maranhão”, destacou o secretário Márcio Jerry.