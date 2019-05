Audiência debate ampliação do uso de gás natural no Maranhão

A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, nessa quarta-feira (22), audiência pública para debater estratégias de produção e uso do gás natural. O recurso tem potencial para ter a utilização ampliada no Estado.

Atualmente, o gás natural é usado no Maranhão para gerar energia elétrica. Os deputados fizeram a audiência, liderada pelo deputado Fábio Macedo, para discutir a possibilidade de produzir também combustível a partir desse recurso.

A Eneva é a responsável pela exploração de gás no Complexo Parnaíba e esteve presente na audiência.

O presidente da Companhia Maranhense de Gás (Gasmar), Deoclides Macedo, foi um dos participantes do evento organizado pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. Ele frisou que tanto a Gasmar quanto os órgãos competentes do Estado têm se empenhado em ampliar o uso do gás para veículos e, no médio prazo, para fins industriais.

“Nós temos intensificado os estudos nesse sentido. Há uma preocupação do Governo do Maranhão para que a população seja beneficiada da melhor maneira possível”, afirmou Deoclides Macedo.

O Maranhão é o segundo maior produtor brasileiro de gás natural em plataforma terrestre, atrás apenas do Amazonas.

O presidente da Gasmar mostrou as tratativas realizadas junto à Eneva para viabilizar um projeto técnico para que o uso racional do gás natural renda benefícios para os diferentes segmentos da sociedade maranhense.