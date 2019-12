Atrações maranhenses dão início às festas do Réveillon neste fim de semana

A valorização do artista local marca o início das festas do Réveillon do Maranhão neste fim de semana. São quatro dias de festas na capital com muita diversidade.

Os shows começam neste sábado (28), na Praça Nauro Machado, no Centro Histórico. O samba vai embalar a festa a partir das 19h30.

Vão se apresentar grandes nomes do samba maranhense: Clube do Choro, Bem Dito Samba, Espinha de Bacalhau, Mulheres do Samba e, fechando a noite, Grupo Argumento.

No domingo (29), o local da festa é o mesmo: a Praça Nauro Machado. Mas o estilo é outro: o reggae.

As atrações sobem ao palco mais cedo, a partir das 17h. Entre os artistas, estão Tribo de Jah, Célia Sampaio e Raiz Tribal.

“Vamos fazer uma festa valorizando o que a gente tem de melhor na nossa cultura”, afirmou o secretário de Estado da Cultura (Secma), Anderson Lindoso.

Os festejos de Réveillon ainda têm a homenagem ao Bumba-Meu-Boi pelas ruas do Centro na segunda-feira (30) e o show da virada na Avenida Litorânea, no domingo (31), com o comando de Daniela Mercury.

Veja a programação do Réveillon do Maranhão deste fim de semana:

Sábado (28/12) – Praça Nauro Machado

19h30: Clube do choro

20h30: Bem Dito Samba

21h30: Espinha de Bacalhau

22h30: Mulheres do Samba

23h45: Grupo Argumento

Domingo (29/12) – Praça Nauro Machado

17h: Trancistas

17h/19h40/21h40: Radiolas, DJ’s & Grupos de Dança

17h30: Banda Holly Reggae

18h30: Filhos de Jah

18h40: Henrique Veras

18h50: Tadeu de Obatalá

19h: Célia Sampaio

19h10: Vivi & Manu

19h20: George Gomes

19h30: Núbia

20h: Tribo de Jah

21h: DJs

21h20: Raiz Tribal

23h: Encerramento