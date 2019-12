Atrações do Natal do Maranhão movimentam o fim de semana no Centro Histórico

O Centro Histórico da capital reuniu milhares de pessoas que prestigiaram a agenda do Natal do Maranhão, na noite deste sábado (22). O desfile de personagens natalinos, as apresentações dos grupos de canto coral e a presença do Papai Noel gigante chamaram a atenção do público. A diversidade de atrações é um diferencial a quem foi prestigiar o evento e prossegue até dia 29 de dezembro, em vários pontos do bairro histórico.

Organizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Luís, a programação do Natal do Maranhão está em locais variados do Centro Histórico. Na Rua da Estrela, a Casa do Papai Noel está caracterizada e o visitante pode fazer um passeio pelo local que conta com sala, quarto e outros compartimentos. O público pode conferir apresentação de bandas de fanfarra e grupos de canto coral nas sacadas do casarão.

Na Praça Pedro II, o Papai Noel desfilou guiado por grupo de teatro de bonecos Companhia de Cambalhotas, do teatro de bonecos. No mesmo local, a Árvore Cantante fez a alegria de crianças, jovens e adultos. Na estrutura, grupos de corais apresentaram canções natalinas. Shows, apresentação de ballet e teatro foram atrações no palco montado em frente ao Tribunal de Justiça do Maranhão.

As crianças aproveitaram a programação infantil na Praça Benedito Leite, com contação de histórias, show de mágica e muitas brincadeiras e no coreto. A professora Rosenir Pereira, 42 anos, estava com a família e elogiou a variedade de atrações e a organização do evento. “Está tudo muito lindo e várias coisas para se ver, que a gente nem sabe por onde começar. Muito rico esse Natal e muito seguro e organizado”, disse.

O dentista Junior Marques, 25 anos, ressaltou que a programação fez com que muitas pessoas tivessem uma alternativa de entretenimento neste período. “Nunca tinha visto um Natal tão animado, com tantas opções e movimentado. Agora, o bairro se tornou um ponto de encontro das famílias para prestigiar as atividades, que são muitas e variadas. Gostei bastante”, enfatizou. A programação completa está disponível no site cultura.ma.gov.br e redes sociais do Governo do Maranhão e Secretaria de Estado da Cultura.