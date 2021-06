Assinada Ordem de Serviço para urbanização da Praia do Bonfim, em São Luís

Na manhã desta sexta-feira (11), o secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, assinou Ordem de Serviço para início da obra de urbanização da orla marítima da Praia do Bonfim, situada na área Itaqui-Bacanga, em São Luís.

Com a intervenção, a Praia do Bonfim, que possui uma vista privilegiada de São Luís, será transformada em novo ponto turístico da capital. O investimento para a execução da obra é de R$ 6.941.713, 91 e o prazo é de oito meses.

O projeto da obra de urbanização vai contemplar calçadão, quiosques, área de caminhada, praça urbanizada com playground, sistema iluminação em LED, equipamentos de ginástica, quadra poliesportiva e palco para eventos.

“Estamos iniciando mais uma obra importante do governador, Flávio Dino, em São Luís. É uma obra muito importante de urbanização que vai dar uma nova paisagem para uma área que é naturalmente muito bonita. Uma expansão urbanística que é também um ativo para o setor turístico, incentivando o lazer, esporte e a geração de trabalho e renda para a população”, destacou o secretário Márcio Jerry.

O presidente da Associação Comunitária do Itaqui-Bacanga, Ivan Santiago, pontuou que a obra era muito esperada pelos moradores, agradecendo a iniciativa do Governo. “É um momento histórico para toda a comunidade. A conclusão dessa obra vai gerar emprego e renda para todo o entorno da praia do Bonfim. Só temos a agradecer ao governador Flávio Dino por realizar esse sonho que é de todos”, disse.

No ato de assinatura estiveram presentes também os secretários adjuntos da Secid: Antônio Araújo (Desenvolvimento Urbano), Werberth Monteiro (Articulação e Parcerias), Marcelo Poeta (Habitação) e Júlio Pinheiro (Assuntos Metropolitanos), e várias lideranças comunitárias.

Mais obras

Na tarde desta sexta, o secretário das Cidades, Márcio Jerry, assinou também a Ordem de Serviço para construção da Praça da Família na Vila Palmeira. A cerimônia aconteceu no antigo Parque Folclórico da Vila Palmeira, onde será instalado o novo equipamento público.

O objetivo da intervenção urbanística é dar usabilidade ao espaço, promovendo convivência, atividades de esporte e lazer para toda população.

O projeto da Praça da Família visa oferecer à comunidade um equipamento comunitário moderno, cujo modelo arquitetônico de áreas de lazer está presente em grandes cidades. A estrutura tem capacidade para receber as famílias e oferecer espaço suficiente para a realização de grandes eventos esportivos e culturais. Na Vila Palmeira, a obra irá contemplar a revitalização de toda a área.

Saindo da Vila Palmeira, no final da tarde, o titular da pasta realizou a entrega da requalificação do novo Centro Desportivo e Cultural do Maranhão do bairro Coroado.

Com 446 metros quadrados, a quadra poliesportiva foi totalmente revitalizada e ganhou a urbanização no entorno com calçamento feito em blocos de concreto, implantação de academia de saúde, playground e paisagismo.

A obra integra o Programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid). É mais uma ação que visa estimular a convivência comunitária, promovendo qualidade de vida aos moradores que, agora, terão um espaço adequado para a prática de esportes e lazer.