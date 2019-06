Artigo do governador: São João do Maranhão

Artigo do governador Flávio Dino

Junho chegou! E com ele o período mais festivo e marcante da cultura maranhense. Aquele momento de aquecer os pandeirões, organizar as matracas e preparar o coração para experimentar uma vibração incomparável. Entre cores, brilhos e sotaques,É a hora de vivermos, juntos, a alegria singular do São João do Maranhão.

Já preparamos a casa. Os mosaicos formados por milhares de bandeirinhas nas ruas do Centro Histórico e no Ipem anunciam a criatividade e a diversidade que vamos encontrar em cada dia de festa, em todos os nossos arraiais. Nossa programação envolve mais de 400 artistas e grupos culturais de todos os ritmos e manifestações.

Ensaios já estão ocorrendo e este final de semana houve a tradicional Festança Junina do Ceprama. Já no dia 14 de junho abriremos oficialmente o calendário do São João do Maranhão, com as prévias juninas na Praça Nauro Machado. E nos dias 19 a 30 de junho, teremos os arraiais do Ipem e da Praça Maria Aragão, além de dezenas de arraiais em bairros que receberão também o nosso apoio. Nesses dias mais intensos, grupos de Bumba Meu Boi de todos os sotaques, tambores de crioula, cacuriá, danças portuguesas, grupos alternativos e bandas musicais, locais e de outros estados, farão a festa nos arraiais. As estruturas montadas em nossos espaços refletem o respeito que temos por todas as pessoas; desde as crianças até os idosos, todos poderão contar com acomodações, acessibilidade e programação adequadas. Teremos venda de artesanato, parques para diversão das crianças, barracas de comidas típicas, central de atendimento ao turista e equipes de pronto atendimento em primeiros socorros e segurança, garantindo a tranquilidade de todos.

Desde abril, iniciamos uma ampla campanha nacional de divulgação do São João do Maranhão com vistas a atrair mais turistas para nosso estado. Temos certeza de que teremos belos dias de festa e conquistaremos nossos principais objetivos: cultura maranhense valorizada, economia aquecida, turismo mais forte, oportunidades de lazer, geração de trabalho e renda para a população.

Apesar do delicado momento econômico que enfrentamos, estamos investindo em nossa cultura para fazer do São João do Maranhão o que ele merece ser todos os anos. Uma festa que representa a alegria única de ser maranhense. Vamos aproveitar e viver intensamente essa festa, com responsabilidade. Viva o São João do Maranhão!