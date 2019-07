Artigo do governador: O Maranhão está na moda

Artigo do governador Flávio Dino

Nosso estado vive um grande momento positivo de exposição nacional. Nossa cultura tem chamado a atenção de todo o país, o que se comprova pelos milhares de turistas em nosso estado neste mês de junho, encantados com nossos arraiais e com o nosso patrimônio histórico. Diante dos nossos olhos, em meio a terríveis dificuldades econômicas, assistimos a uma extraordinária construção de um Estado orgulhoso do que somos e do tanto que estamos avançando. Fico feliz pelo Maranhão estar na moda.

Encerramos junho tendo realizado o melhor São João de todos os tempos. Foram 1.500 apresentações culturais em cerca de 130 arraiais na capital e em outras cidades, com programação para todas as idades. Mais de 100 mil turistas visitaram o nosso Estado. Tivemos um aumento de 10% no número de passageiros, em relação a mesmo período do ano passado. Justamente em meio a uma época de grave recessão que enfrentamos no país. A procura por passagens aéreas para o Maranhão teve aumento de 106% este ano, segundo levantamento de um site de buscas.

As bandeirinhas enfeitaram nosso Centro Histórico e colocaram sua beleza em rede nacional e em milhares de perfis nas redes sociais. Com o programa Nosso Centro, estamos executando fortes ações de recuperação dessa jóia do Maranhão, com R$ 140 milhões sendo investidos. Se somarmos ações de parceiros públicos e privados, o valor chega a R$ 300 milhões.

Mas a festa não acaba com o mês de junho. Devido ao grande sucesso, para que mais pessoas possam participar, decidi estender o Arraial do Ipem por mais uma semana. E ao longo de todo o mês de julho, teremos o Mais Cultura e Turismo, na Praia Grande. Em Barreirinhas, os eventos já começaram em junho e seguem até o dia 20 de julho, com apresentações culturais na Beira Rio da cidade, para atender também ao enorme número de visitantes nos Lençóis Maranhenses.

Tenho convicção de que essa redescoberta dos nossos valores, alegrias e encantos é um processo irreversível, pois baseado em forte união entre governo e população. E o melhor ainda está para acontecer, quando frutificarem nos próximos anos os resultados dos fortes investimentos que estamos fazendo no nosso tesouro: a educação das novas gerações de Maranhenses.