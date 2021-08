Artigo do governador – Minha Casa Melhor

Artigo do governador Flávio Dino

O nome escolhido para este programa tão especial, que criamos neste período de pandemia, revela o seu objetivo de oportunidades e benefícios a cada uma das família alcançadas. O Programa Minha Casa Melhor viabiliza melhorias nas residências maranhenses, com condições de compra de itens básicos, promovendo mais bem-estar para nossa gente.

Neste sábado, realizamos o último sorteio do Programa, contemplando mais 5.000 famílias, desta vez de São Luís. Com isto, chegamos a 45.600 famílias beneficiadas, nos 217 municípios do Maranhão. São maranhenses de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que não precisaram realizar qualquer tipo de nova inscrição. A partir dessa base de dados sociais, realizamos 26 sorteios, por regiões, atendendo a totalidade das cidades maranhenses.

Friso que o Minha Casa Melhor foi pensado como uma ação de impacto tanto social quanto econômico. Social porque, com o cartão em mãos, os beneficiados tiveram o valor de R$ 600 para investir em itens domésticos, como móveis, eletrodomésticos, utensílios ou mesmo o gás de cozinha. E econômico também, uma vez que os recursos foram investidos nos comércios locais, movimentando os municípios e gerando ocupação e renda, em um momento tão delicado. Ao todo, 1.459 estabelecimentos maranhenses foram credenciados para a venda dos produtos, no âmbito do programa. Somamos mais de R$ 27 milhões concedidos diretamente em favor de quem tanto precisa do apoio do Estado nessa difícil conjuntura.

Além do programa Minha Casa Melhor, destaco a relevância do programa Comida na Mesa, que de forma integrada tem viabilizado alimentação essencial para centenas de milhares de famílias maranhenses, por exemplo com a doação de 4.000 toneladas de alimentos. Ademais, há oportunidades de geração de renda por meio das compras institucionais viabilizadas pelo Programa de Compras da Agricultura Familiar (Procaf). Assim, investimos R$ 180 milhões para fortalecer as ações de segurança alimentar e nutricional dos cidadãos mais vulneráveis do estado, ao tempo em que apoiamos a produção familiar. Acrescento, ainda, o importante papel da nossa rede de 55 Restaurantes Populares, por meio dos quais famílias inteiras têm acesso diário a refeições de qualidade, com preços que variam de 1 a 3 reais.

Sabemos que a política federal de preços tem produzido um grande crescimento do valor dos produtos essenciais em todo o Brasil, em especial dos alimentos e do gás de cozinha. Infelizmente, estamos diante de uma questão nacional que gera impactos graves à sobrevivência de milhões de famílias, sem panorama de solução de curto prazo.

Em contraponto com esse desastre federal, aqui no Maranhão temos conquistado direitos, investimos em serviços públicos, batalhamos por mais justiça social e dignidade para todos. O Programa Minha Casa Melhor é mais uma prova do nosso caminho.