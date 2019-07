Artigo do governador: Mais Turismo

Artigo do governador Flávio Dino

Os meses de junho e julho confirmaram uma forte tendência: o Maranhão está na moda e atrai atenções nacionais. O reconhecimento de nossas belezas é realidade para além de quem mora aqui. Pelas ruas do Centro Histórico de São Luís, nas praias, na capital e fora dela são incontáveis os visitantes que tem testemunhado a qualidade de nossos destinos e produtos turísticos. Percebemos um orgulho renovado quanto ao Maranhão, que comemora os impactos positivos de ações governamentais e do setor privado. Recentemente, em vídeo divulgado na internet, a cantora Alcione bem expressou esse sentimento de defesa do Maranhão, que nos deve unir a todos.

O maior São João do Maranhão, com 1.500 apresentações culturais em mais de 100 arraiais espalhados pelo estado, contribuiu para que o número de passageiros em aviões crescesse 12% com relação ao mesmo período do ano passado. O mês de férias consolidou ainda mais esse crescimento. Uma conquista fundamental para a rede hoteleira e toda a cadeia produtiva de alimentação, comércio e turismo. Em Barreirinhas, por exemplo, porta de entrada para os Lençóis Maranhenses, a ocupação já está completa na maior parte dos hotéis e pousadas até o final da temporada.

Para estimular a ocupação dos nossos espaços de lazer, promovendo a geração de emprego e renda nesse período, desenvolvemos diversas atividades. Por meio do programa Mais Cultura e Turismo, milhares de pessoas lotaram diversos pontos do Centro Histórico de São Luís e a Beira Rio de Barreirinhas, que receberam shows e espetáculos teatrais, aos finais de semana. Uma alternativa gratuita de diversão para a população e turistas, prestigiando a rica cultura maranhense. Na Avenida Litorânea, oferecemos a combinação de cultura, cuidados com a saúde, esportes e lazer por meio do “Mais Viver Praia”, sempre aos sábados de julho.

Temos mantido os investimentos em infraestrutura e logística, como construção e melhoria de estradas, de praças e da orla marítima, preservação e revitalização do patrimônio histórico e natural, melhorias nos principais atrativos de todas as regiões do estado e capacitação de mão de obra para o trade turístico. Garanto a todos que temos forte e clara tendência de crescimento do turismo no destino Maranhão, pois teremos muitas novas entregas nos próximos anos, mediante a ação do Governo do Estado e de outros organismos, a exemplo da prefeitura de São Luís e do IPHAN, bem como de empresas privadas, com destaque neste momento para a Vale. Sublinho que, ainda neste ano, o governo do Estado vai entregar o Parque Rangedor, a extensão da Litorânea, o edifício da Reffsa, o Edifício João Goulart, entre outras obras.

Junto ao povo maranhense, que é nossa maior riqueza, continuaremos trabalhando todos os dias pela valorização e reconhecimento desse novo Maranhão, que orgulhosamente integra o Nordeste e o Brasil.