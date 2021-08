Artigo do governador – Juventude maranhense: oportunidades transformadoras

Artigo do governador Flávio Dino

Duas datas muito especiais nesta semana: 11 de agosto, Dia do Estudante, e 12 de agosto, Dia da Juventude. A nova história que tem sido construída no Maranhão, ao longo dos últimos 6 anos, alcança de forma fundamental a juventude, especialmente os estudantes. Ações estruturantes viabilizam aos nossos jovens um protagonismo inédito na conquista de oportunidades transformadoras.

Ao celebrarmos o Dia do Estudante, rememoramos os avanços na maior política educacional da história do Maranhão: o programa Escola Digna. Já ultrapassamos 1.100 obras educacionais em escolas estaduais e municipais espalhadas por todo o estado. Também constituímos, pela primeira vez, uma rede de Educação Integral no Maranhão, entre Centros Educa Mais e Institutos Estaduais de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMAs). E outra dezena de unidades seguem em ritmo acelerado de obras, para fortalecer essa grande rede de transformação para nossos estudantes. Nesta semana, irei a Santa Luzia do Paruá inaugurar mais um IEMA.

No Ensino Superior, em nossa gestão, instituímos mais uma universidade estadual – a UEMASul, que atende a toda a Região Tocantina do estado, com educação de qualidade em diversas áreas. Já na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), que alcança a capital e diversas outras regiões maranhenses, além dos avanços estruturais com construções de novos campi, ampliação dos já existentes e concursos para professores, também estamos criando novos cursos e mais oportunidades.

Destaco que, na última sexta-feira, inauguramos o Campus de São Bento, um complexo de sete prédios com oferta de 480 vagas por ano, que vão revolucionar a educação superior na Baixada Maranhense, ampliando chances para a juventude.

Sublinho que avançamos de forma importante também nas políticas de inclusão dos nossos jovens, gerando condições de trabalho e de renda. Por meio do programa Trabalho Jovem, oportunizamos mais de 35 mil vagas de trabalho, estágios e cursos profissionalizantes, inclusive com estímulos financeiros aos jovens e às empresas locais que os recebem. Nesta segunda-feira, 9, assinaremos termo de admissão de 2 mil jovens, entre 16 e 21 anos, no programa Agente Jovem Ambiental, por meio do qual visamos a atuação protagonista da nossa juventude em projetos socioambientais sustentáveis, ao tempo em que geramos novas competências e habilidades nesse público.

São diversos progressos importantes que significam direitos e habilitam nossos jovens a protagonizarem a transformação de seus próprios futuros. Conquistas que nos orgulham e nos dão motivos para celebrar nesses dias 11 e 12 de agosto.