Artigo do governador: É tempo de celebrar!

Artigo do governador Flávio Dino

Cores, luzes, música e alegria. Essa é a combinação que pintou o Centro de São Luís de um encantamento que só o período natalino nos permite viver com tanta intensidade. A cada atração artística, sorrisos florescem em rostos de todas as idades, dos pequenos aos mais velhos, nos fazendo lembrar do que Cristo ensinou em um de seus mais importante mandamentos: “Ame o seu próximo como a si mesmo” (Mt 22:39).

As festas acontecem em espaço público, acessível a todos gratuitamente, propiciando que famílias inteiras de várias regiões do Maranhão e de outros Estados possam se encontrar, compartilhar e confraternizar. Somente mentes elitistas, mesmo que disfarçadas de “críticas”, podem desprezar o caráter democrático da celebração em praça pública, que implantamos no nosso governo.

Para além de luzes e enfeites para embelezar nossa capital, com importantes parcerias, planejamos atividades culturais que surpreendem diariamente aqueles que visitam a nossa Vila Natalina. Da Rua Portugal à Praça Dom Pedro II, passando pela Rua da Estrela, a Praia Grande se liga aos Palácios dos Leões e La Ravardière em um percurso que valoriza o nosso patrimônio histórico. Importante ressaltar que a celebração do Natal mobiliza e gera trabalho para centenas de profissionais, agregando mais um evento forte para a economia da cultura – além do carnaval e das festas juninas.

O videomapping projetado na fachada do Palácio dos Leões traz uma bela homenagem ao Bumba-Meu-Boi do Maranhão, declarado nesta semana Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. E há muito mais: Árvore Cantante, bandas, corais, desfiles, histórias infantis, entre outros.

Tudo isso impacta positivamente o turismo no Maranhão, gerando renda nos setores de comércio e serviços, inclusive nos pequenos negócios informais que têm, nestas festas populares, a oportunidade de aumentar seus ganhos. A rede hoteleira, em outra ponta, registra o aumento das reservas, tendo taxa de ocupação, até o momento, superior a 80% para este período de festas de fim de ano.

É tempo de celebrar! Especialmente porque estamos chegando ao fim de um ano difícil, mas cheio de conquistas e avanços para o Maranhão. Convido a todos que venham e tragam as suas famílias para viverem as atrações da nossa Vila Natalina, que tem programação diária até o dia 29 de dezembro.