Aplicativo ‘Meu DigiSUS’ facilita acompanhamento de consultas na unidade Sorrir

Sorrir trabalha na prevenção e recuperação da saúde bucal da população. Foto: Divulgação

Mais de 4.000 consultas são marcadas mensalmente na Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão – Sorrir, mas a abstenção chega a 12,5% . Na prática, uma média de 500 pessoas deixam de comparecer à unidade no dia marcado. Com o objetivo de facilitar o monitorar do agendamento de exames e procedimentos controlados pelo Sistema de Regulação (Sisreg) e pelo sistema da Atenção Básica e-SUS AB, a população conta com o aplicativo Meu DigiSUS.



Com o aplicativo Meu DigiSUS, os pacientes poderão fazer o acompanhamento de suas consultas e exames agendados na unidade. O aplicativo para o usuário contém informações pessoais e clínicas contidas em cerca de 12 sistemas entre eles: o Cadastro Nacional de Usuário do SUS (CadSUS), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Programas do Farmácia Popular, Sistema Nacional de Transplantes (SNT), Sistema de Regulação (Sisreg), Sistema de Atenção Básica (e-SUS AB) e Hemovida.



“Nosso balanço de atendimentos é bastante positivo. A média é de 4.000 consultas todos os meses. Entretanto, o número de faltosos ainda é significativo. Cerca de 400 a 500 pessoas deixam de comparecer à unidade, mesmo com a ligação do call center para confirmação. Esperamos que com o Meu DigiSUS esta realidade comece a ser mudada”, disse o diretor administrativo do Sorrir, Fabrício Saraiva.

Sorrir



Para ter acesso aos serviços disponíveis no Sorrir, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ter passado primeiramente em consulta com uma Equipe de Saúde Bucal (ESB) das UBS no estado, que fará o encaminhamento para a unidade dos casos mais complexos.



A Unidade de Especialidades Odontológicas do Maranhão – Sorrir atua na promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população. Além disso, a unidade é referência estadual para o diagnóstico precoce do câncer de boca e no atendimento ambulatorial de pessoas com deficiência.



O Sorrir funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e também aos sábados, das 8h às 12h, ao lado da Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados (Feme), em frente ao Terminal de Integração da Praia Grande, em São Luís.

Meu DigiSUS



Criado pelo Ministério da Saúde, o aplicativo Meu DigiSUS tem por objetivo possibilitar maior comodidade ao usuário do SUS. O serviço está disponível para smartphones com sistema operacional IOS e Android em suas lojas de download, Apple Store e Play Store, respectivamente.



Assim que a consulta é marcada, o paciente tem seus dados inseridos na plataforma do Sistema de Regulação (Sisreg). Ao baixar o aplicativo, a pessoa faz o registro do número do seu cartão de saúde. Em seguida, o usuário é informado da data e horário, assim como o nome do profissional que fará o atendimento.