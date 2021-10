Aplicação da terceira dose em trabalhadores da Segurança Pública começa na próxima semana

Para acelerar o processo de imunização contra a Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) inicia, a partir da próxima semana, a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 nos trabalhadores das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas. A ação tem início na quarta-feira (3) e ocorre até a sexta (6).

De acordo com a chefe do Departamento de Controle e das Doenças Imunopreveníveis, Halice Figueiredo, a vacinação será realizada dentro dos próprios batalhões. “Assim como realizamos a vacinação do público de Forças de Segurança e Salvamento, com a aplicação da primeira e da segunda dose, estamos oferecendo agora a terceira. A vacinação desse público foi realizada no drive do São Luís Shopping mas, desta vez, iremos realizar a aplicação da dose de reforço dentro dos batalhões”, explica Halice Figueiredo.

Para a terceira dose, será utilizada a vacina Pfizer. Entre os dias 3 e 6 de novembro, equipes da Secretaria de Estado da Saúde irão vacinar os profissionais no Comando Geral, localizado no Calhau; na Sede do Corpo de Bombeiros, no Bacanga; na Sede do Comando da Aeronáutica, localizada no aeroporto; e na Sede da Secretaria de Segurança Pública, na Vila Palmeira.

Assim como os idosos e trabalhadores da saúde, a aplicação da dose de reforço nos trabalhadores da segurança pública será realizada com o intervalo de cinco meses após a última dose do esquema completo (D1 + D2) ou dose única.