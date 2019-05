Alunos do Ensino Médio ganham mais tempo para inscrição em bolsas remuneradas

Foi prorrogado até o dia 13 de junho o prazo para inscrições nas bolsas de Ensino Médio oferecidas pelo Governo do Maranhão. Os três projetos Geração Ciência, Juventude Com Ciência e Com Ciência Cultural são todos voltados para estudantes do Ensino Médio e Técnico do Maranhão.

O prazo anterior era 3 de junho, mas agora os estudantes e professores ganharam 10 dias a mais para preparar as propostas. Juntos, os três programas somam R$ 1,8 milhão para incentivar a produção científica, a criação cultural e a melhoria nos indicadores sociais do Estado.

Trata-se de iniciativas da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), em parceria com as Secretarias Extraordinária da Juventude, a de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular e a de Educação.

Geração Ciência

O Geração Ciência é para alunos de escolas públicas dos Ensinos Médio e Técnico. Está em sua quarta edição. O edital apoia projetos de pesquisa científica e tecnológica. O valor investido é de R$ 1,28 milhão.

Cada projeto pode receber até R$ 16 mil, com um ano de duração para ser executado. Desses R$ 16 mil, R$ 4 mil são o valor máximo da proposta para despesas como material, diárias e equipamentos. O restante é para o pagamento de bolsas (um professor e de dois a quatro alunos).

Todos os itens adquiridos devem ser comprovados por nota fiscal. As propostas para o edital devem ser feitas pelos professores, que deverão apresentar os bolsistas para a pesquisa.

O edital pode ser visto aqui: https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0102019-geracao-ciencia/.

Juventude Com Ciência

O Juventude com Ciência é para desenvolver projetos que possam ser aplicados nas cidades do Plano Mais IDH, que tem levado uma série de ações para melhorar a qualidade de vida nos 30 municípios mais carentes do Maranhão.

São caravanas que levam estudantes do Ensino Médio para fazer atividades de extensão escolar nesses lugares. São R$ 100 mil reservados a essa iniciativa. Serão três caravanas para as cidades do Mais IDH. O valor máximo para cada projeto é de R$ 6 mil, que inclui auxílio (R$ 4,7 mil) e bolsas (R$ 1,7 mil).

As equipes deverão ser formadas por no máximo seis estudantes e obrigatoriamente dois professores. As atividades deverão ser feitas em quatro dias, de quinta a domingo, nas cidades selecionadas.

O edital está aqui: https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0092019-juventude-com-ciencia/.

Com Ciência Cultural

O Com Ciência Cultural apoia projetos de extensão para integrar escolas e iniciativas culturais das comunidades. Na edição anterior, por exemplo, foram feitos projetos que usaram a música para discutir a pedagogia escolar e iniciativas envolvendo a capoeira e a fotografia.

A ideia é contribuir para formar cidadãos participativos e críticos. São R$ 400 mil de investimentos para esse programa. Cada proposta pode receber até R$ 15 mil e ser executada em 10 meses.

Metade das propostas aprovadas está reservada para projetos a serem desenvolvidos em escolas estaduais do interior do Maranhão, com prioridade para os municípios do Plano Mais IDH.

O edital pode ser visto aqui: https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0082019-com-ciencia-cultural/.