Alunos da rede pública são beneficiados com instrumentos musicais doados pelo Governo do Estado

Um total de 136 kits contendo instrumentos musicais e outros equipamentos foram doados pelo Governo do Estado a escolas e municípios maranhenses. As doações vêm reforçar política da gestão estadual em reforço à educação aliada ao esporte, lazer e arte. A medida faz parte das ações Escola Musical e Maranhão Musical, coordenadas respectivamente pelas secretarias de Estado da Educação (Seduc) e Cultura (Secma). O governador Flávio Dino fez a entrega dos instrumentos nesta quinta-feira (5), às 9h30, no auditório do Palácio Henrique de La Rocque, Calhau.

O governador Flávio Dino lembrou o investimento constante da gestão em iniciativas na área da cultura. “Consideramos que a cultura é parte da identidade do povo brasileiro, é um direito garantido na Constituição e enxergamos essa transversalidade dos investimentos nesta área, por impactar em outras áreas importantes. Essa entrega de milhares de instrumentos vem somar com as prefeituras e as escolas nesse valioso trabalho de valorização da cultura”, disse. Ao todo são 3.988 itens, entre instrumentos e acessórios.

A doação do Governo do Estado objetiva democratizar o acesso ao ensino de música gratuita em todo o estado, incentivando a realização de cursos regulares de iniciação e formação musical, com aulas práticas e teóricas sobre diversos instrumentos. Os alunos poderão utilizar os instrumentos na formação de bandas marciais e fanfarras, além de bandas de música popular, erudita, para o estudo de música, entre outras possibilidades.

O titular da Seduc, Felipe Camarão, destacou ser esta “uma ação importante para fomentar a cultura e a música, nessa ação conjunta da Educação e da Cultura. São quase 80 escolas e 20 municípios contemplados em uma iniciativa que é realizada desde 2015, com o intuito de promover o desenvolvimento social dos estudantes, fomentar a arte e lazer e, principalmente, o aprendizado dos nossos alunos”.

“O Maranhão é conhecido mundialmente pela sua música e seus ritmos. Entregar estes kits aos nossos alunos e bandas municipais é importante para fomentar e estimular a formação de músicos, além de valorizar ainda mais a nossa música”, destacou o titular da Secma, Anderson Lindoso.

Fruto do projeto Escola Musical, ligado à Seduc, serão distribuídos 116 kits de instrumentos musicais, compostos cada um por 14 instrumentos musicais e 14 estantes para partituras. Pelo Maranhão Musical, ligado à Secma, soma 20 kits com 17 instrumentos e mais 20 estantes para partitura. A contrapartida das prefeituras é a destinação do espaço de funcionamento da escola, a contratação de professores e a criação de leis municipais para a criação das escolas de música municipais.

O prefeito de Lago da Pedra, Laércio Arruda, agradeceu a ação do Governo do Estado. “É muito importante para nossa cidade e nosso jovem, sobretudo por essa parceria com o governador Flávio Dino e estar aqui com outros prefeitos, podendo receber esses kits. A música é uma oportunidade de interação, do jovem aprender e ter um convívio social mais satisfatório”, reforçou o gestor. Os kits foram distribuídos para 63 escolas da rede estadual de ensino, 15 unidades da rede municipal e mais 17 municípios.

A gestora do CE Padre Anchieta, do município Presidente Dutra, Lúcia Maria Macedo avaliou que a iniciativa vai refletir de forma positiva para mais empenho do aluno no estudo. “Temos vários alunos que tocam algum instrumento, em bandas musicais da nossa cidade. Descobrimos vários alunos com habilidades durante show de talentos que promovemos e ao conversar com ele, ficaram bastante felizes com a aquisição e já planejam organizamos algum grupo com esse suporte”, disse.

Aluno do CE Almirante Tamandaré, de São Luís, Kellysson Davi Pinheiro, do 3° ano do Ensino Médio, disse que a escola tem o projeto de montar uma banda. “Antes, utilizávamos instrumentos emprestados e agora, com essa doação, ficará mais fácil realizar nosso projeto e reforça o que temos aprendido em nossa escola”, enfatizou.