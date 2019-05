Alceu Valença fará a abertura do São João do Maranhão 2019

Junho se aproxima e o clima de São João vai invadindo as rodas de conversa em todo o Maranhão. Para aquecer ainda mais essa expectativa, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma), começou a anunciar os artistas que vão abrilhantar essa festa. E o primeiro nome foi ninguém menos que Alceu Valença. O cantor pernambucano fará a sua apresentação no primeiro dia do São João do Maranhão em São Luís, dia 19 de junho (quarta-feira), às 23h, na Praça Maria Aragão.

“Alceu volta ao nosso São João trazendo todo o seu talento e experiência para somar com essa grande festa, que contará ainda com grupos de bumba-meu-boi, cacuriá, tambor de crioula, forró, shows e muito mais. No decorrer dos próximos dias vamos anunciar toda a programação”, garantiu a secretária adjunta de cultura da Secma, Vanessa Leite.

Neste ano o São João do Maranhão terá arraiais oficiais em Imperatriz, de 12 a 15 de junho, e em São Luís, de 19 a 30 de junho no IPEM e na Praça Maria Aragão, e dias 21, 22, 28 e 29 de junho na Praça Nauro Machado, que também receberá as prévias nos dias 14 e 15 de junho.

Além dos arraiais oficiais, o São João acontece, também, nos bairros da Cidade Operária, João de Deus, Anil, João Paulo, Liberdade, Anjo da Guarda, Largo de Santo Antônio (22 a 29 de junho) e Cohajap (1 a 13 de junho).

Outra atração que faz parte do calendário junino são as festas Encontro de Gigantes, Arraiá do Povo, Arena Pátio Norte, Encontro de Danças Portuguesas e Manifestações Culturais, São Pedro, São Marçal, Encontro de Miolos de Boi e Festival de Zabumbas. Estes eventos também receberam apoio do Governo do Estado.

Prévias Juninas

14 e 15 de junho

Praça Nauro Machado

Arraiais Oficiais

19 a 30 de junho

Ipem e Praça Maria Aragão

21, 22, 28 e 29 de junho

Praça Nauro Machado

Arraiais de bairro

01 a 13 de junho

Cohajap

22 a 29 de junho

Cidade Operária,João de Deus, Anil, João Paulo,Liberdade, Anjo da Guarda,Largo de Santo Antônio

Festas

Encontro de Gigantes – 07 de junho

Ceprama

Arraiá do Povo – 13 a 16 de junho

Estacionamento da Assembleia Legislativa do Maranhão

Arena Pátio Norte – 14 a 30 de junho

Estacionamento do Pátio Norte Shopping

Encontro de Danças Portuguesas e Manifestações Culturais – 28 de junho

Praça de São Roque, Lira

São Pedro – 29 de junho

Capela de São Pedro

São Marçal – 30 de junho

Av. São Marçal, João Paulo

Encontro de Miolos de Boi – 12 de julho

Praia Grande

Festival de Zabumba – 13 de julho

Av. Newton Belo, Monte Castelo