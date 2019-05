Agrobalsas cresce, inova e ajuda a realizar negócios milionários na agricultura

Com apoio do Governo do Maranhão, a exposição deste ano foi marcada pela ampliação de espaços dedicados aos empreendedores maranhenses, gerando grande movimentação de negócios e público.

Para Francesco Cerrato, representante de uma empresa do setor de governança ambiental estratégica, o maior destaque da Agrobalsas 2019 foi a criação de um Espaço de Negócios para empresas maranhenses. De acordo com ele, o espaço foi importante para movimentação dos negócios e troca de experiências.

“Um grande avanço na Agrobalsas deste ano foi a presença da Secretaria de Indústria, Comércio e Energia (Seinc), agregando as empresas maranhenses com esse apoio as empresas locais tiveram a oportunidade de mostrar seus produtos na feira, isso foi muito interessante e muito positivo”, diz.

Cerrato acrescenta que sua empresa fechou negócios importantes graças à oportunidade de interação no Espaço de Negócios da Seinc. “Se hoje o Maranhão tem números excelentes na exportação de soja, isso se deve muito em função do trabalho de conscientização para importância das certificações porque as empresas que atuam no mercado dão preferência para plantações certificadas. Ampliamos esse diálogo e ficamos muito felizes com os investimentos e negócios que fizemos”, conta.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, destaca a importância de garantir mais um espaço de visibilidade para o empreendedorismo local. “Estruturamos o Espaço de Negócios na Agrobalsas como mais uma ação do Governo do Maranhão para despertar no consumidor a importância da valorização e do consumo da diversidade e qualidade dos produtos maranhenses. O evento mostrou mais uma vez, que temos produtos com qualidade para atender a demanda de todo o mercado maranhense”, afirma o secretário.

Negócios milionários

Gilvan Prado, representante de uma empresa no setor de sementes da Bahia, diz que a oportunidade de participar do evento foi fundamental para prospectar novos negócios: “Já é o segundo ano que participamos da Agrobalsas. Neste ano, notamos uma melhoria tanto no movimento quanto na estrutura do evento”.

“Um momento que aproveitamos para prospectar novas oportunidade e com isso fechamos negócios em torno de R$ 1 milhão”, acrescenta. Este é apenas um exemplo dos muitos negócios desse porte concretizados na feira.

“O Maranhão é um Estado com muita diversidade, cada região tem suas particularidades. A oportunidade de interagir com empresas de diversos municípios nos ajuda a compreender a característica de cada mercado”, acrescenta Alexis Meresiev, expositor do ramo de gastronomia.

Governo presente

Com estandes de diversas secretarias do Governo do Maranhão na Agrobalsas, produtores, expositores e público em geral tiveram acesso às políticas públicas para desenvolvimento do Estado e do setor de agronegócios em particular.

“O Governo do Estado vem participando ativamente e apoiando intensamente a Agrobalsas. Neste ano, disponibilizamos estandes e diversificamos secretarias e órgãos para fortalecer a presença do Estado nesse importante espaço de atração de negócios para o Maranhão”, afirma Sérgio Delmiro, subsecretário da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima).

No estande da Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Aged), um dos mais frequentados da Agrobalsas, foram encaminhadas orientações sobre produtos de origem vegetal, uso dos agrotóxicos e outros temas de interesse dos produtores.

“O que vejo de principal foi o fato da Aged estar mais próxima da população, pois nesse tipo de evento podemos estreitar ainda mais os laços e demonstrar a importância do nosso trabalho para o desenvolvimento do setor agropecuário no Maranhão, por meio de ações de defesa vegetal, educação sanitária, palestras e presença institucional em estande”, diz a presidente da AGED, Fabíola Ewerton Mesquita.

Para Narcisa Alfonso, uma das coordenadoras da Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte (Fapcen), instituição organizadora da Agrobalsas, a forte presença do Governo do Maranhão no evento ampliou a realização de negócios e a participação do público.

“A parceria com o Governo do Estado foi fundamental para ampliarmos o tamanho do evento e o número de participantes. O Governo do Estado compreende a importância do Agrobalsas. Nós, da Fapcen, agradecemos muito essa parceria.”