Agritec já capacitou mais de 30 mil agricultores no Maranhão

Conhecer tecnologias, aprender a produzir melhor e receber orientações para tirar o máximo proveito da agricultura. Mais de 30 mil pequenos produtores já tiveram essas experiências, desde 2015, com as Feiras da Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (Agritec).

Foram 18 edições até agora. A 19ª vem aí, em Barreirinhas, entre os dias 6 e 8 de novembro. Será a Agritec dos territórios Munim, Lençóis e Delta. A feira é importante também para fazer negócios e gerar renda aos agricultores. Foram firmados contratos com bancos e instituições financeiras de mais de R$ 25 milhões.

Mais de 250 mil pessoas passaram pelas feiras, incentivando a produção local e gerando trabalho e renda. A Agritec é realizada pelo Governo do Maranhão e tem o apoio de movimentos sociais, do Sebrae, da Embrapa e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Outras atividades

A Agritec também reúne uma série de atividades para a população local. Na última edição, em Presidente Dutra, no mês de agosto, uma das mais concorridas foi a oficina de artesanato.

Crianças, adolescentes e adultos aprenderam a confeccionar garrafas decoradas, agendas de papelão com cobertura de tecido e canetas enfeitadas com lã.

“Aprendi que a gente pode aproveitar coisas que às vezes vão para o lixo; a gente passa o tempo reaproveitando o que pode se tornar um acessório bonito para nossa casa”, disse Juliana de Oliveira, 9 anos.

Já a dona Edite Dionísia da Conceição, de 66 anos, afirmou que vai reproduzir o que aprendeu para ganhar uma renda extra: “Aprendi a fazer essas canetas bonitas com os organizadores me ajudando. Agora, vou é fazer para vender”.