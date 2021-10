10h10 às 10h55 – Participar do Prêmio Excelência em Competitividade dos Estados 2021

12h – Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para Qualificação Profissional e Estruturação do Ecossistema de Biotecnologia no Estado do Maranhão

17h30 – Reunião GASMAR

Local: Palácio dos Leões

19h – Lançamento do livro “Testamento da presença de Paulo Freire”, por videoconferência

Local: Palácio dos Leões – virtual