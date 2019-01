Agenda do Governador em exercício, Carlos Brandão, 04 de janeiro, sexta-feira

9h – Solenidade de Revitalização do Cais da Praia Grande

Local: Avenida Beira Mar

10h30 – Reunião com Álvaro Fertig, superintendente do Banco do Brasil

Local: Palácio dos Leões

15h – Visita às obras de alargamento da avenida Jerônimo de Albuquerque

15h30- Visita ao Parque Rangedor com secretários de Estado

17h – Visita de cortesia do Movimento de Mulheres do Partido Republicano Brasileiro (PRB)

Local: Palácio dos Leões

18h – Reunião com Pinto Itamaraty, suplente de senador

Local: Palácio dos Leões

18h30 – Reunião com Edilson Baldez, presidente da Fiema

Local: Palácio dos Leões

19h – Reunião com Duarte Jr, deputado estadual eleito

Local: Palácio dos Leões

19h30 – Reunião com Gutemberg Pacheco Lopes Júnior, representante da CBSteel no Maranhão

Local: Palácio dos Leões