9h – Participação evento público “Fechando o ciclo de ambição com a Corrida ao Zero no Brasil.”

Local: Palácio dos Leões.

11h – Reunião com o presidente Ted Lago (Emap).

Local: Palácio dos Leões.

11h40 – Reunião com o secretário Enos Ferreira (SRI).

Local: Palácio dos Leões.

14h – Reunião com Luís da Amovelar Filho – prefeito de Coroatá.

Local: Palácio dos Leões.

15h – Reunião com o secretário Rogério Cafeteira(Sedel).

Local: Palácio dos Leões.