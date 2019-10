Adolescentes da Funac homenageiam patrono da 13º FELIS

Com desenvoltura e talento, os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação no Centro Socioeducativo de Internação de São José de Ribamar (CSISJR) surpreenderam os presentes na 13º Feira do Livro de São Luís.Na ocasião, eles apresentaram uma sinopse artística sobre Aluísio Azevedo, patrono da 13º FELIS.

Durante a apresentação, imagens da São Luís do Séc.XIX. A peça contou a história de Aluísio Azevedo, considerado um dos maiores escritores da história do Brasil. Nascido em 1857, em São Luís, no Maranhão, foi também jornalista, caricaturista e diplomata. Além disso, foi um dos sócios-fundadores da Academia Brasileira de Letras. Na apresentação dos adolescentes foram destacados os principais romances de Aluísio Azevedo.

Os socioeducandos destacaram a felicidade de participarem um evento tão importante para a cultura maranhense. “Ficamos encantados com o carinho do público, mesmo com uma diversidade de atrações, muitas pessoas foram nos prestigiar e o espaço da juventude ficou lotado. É a primeira vez que participamos de um evento de grande porte e atuamos. Estamos muito felizes, demos o nosso melhor”, comenta o elenco.

De acordo com a vice-diretora, Cristiane Léa, a participação dos adolescentes na Feira do Livro foi uma experiência exitosa e que trará bons frutos. “Foi um momento de socialização e integração com a sociedade, o que é um estímulo no cumprimento da medida socioeducativa, os adolescentes se dedicaram nos ensaios, em gravar o texto e fizeram uma excelente apresentação. Com as ações que serão desenvolvidas através da parceria firmada com a Universidade Federal do Maranhão, por meio do projeto voz e poesia, vamos potencializar os talentos artísticos dos nossos adolescentes”, explicou a vice-diretora.

“Com base nos trabalhos realizados no Centro Socioeducativo e nas participações anteriores na Feira do Livro, este ano decidimos homenagear o patrono da Feira. Os adolescentes ficaram muito felizes em poder conhecer e interpretar um escritor tão importante para o Brasil”, comenta o psicólogo Augusto Gouveia.

Para o socioeducando foi uma honra e responsabilidade interpretar Aluísio Azevedo. “Quando soube que interpretaria um personagem tão importante deu até um frio na barriga. Dediquei-me nos ensaios e acredito que o público que nos prestigiou gostou muito da apresentação. Quero ter a oportunidade de participar de mais atividades na área cultural, principalmente no teatro”, fala emocionado.