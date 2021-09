Abertas inscrições para editais de Patrimônio e Fotografia da Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Estado da Cultura está com inscrições abertas, de quarta-feira (1º) até o dia 15 de setembro, para os editais Conexão Cultural Fotografia e de Patrimônio, da segunda fase da Lei Aldir Blanc no Maranhão. Esses editais estão entre os 11 novos certames lançados pela Secma, na segunda fase de aplicação de recursos da Lei (14.017/20) no estado, e estão disponíveis para acesso público no site da Secma (cultura.ma.gov.br), onde constam todas as regras para participação. As inscrições e cadastros devem ser feitos somente na plataforma leialdirblanc.secma.ma.gov.br.

Patrimônio

Para o edital de Patrimônio serão selecionadas 1.000 (mil) propostas de produções artísticas inéditas voltadas para as linguagens que integrem o Patrimônio Cultural Imaterial, as Culturas Populares e Culturas Tradicionais, visando a preservação, promoção e difusão destas manifestações, conforme o que está previsto no edital. Entende-se por apresentações artísticas inéditas toda e qualquer obra artística que não tenha sido publicada. As premiações no edital de Patrimônio são de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por proposta selecionada.

Conexão Fotografia

O edital Conexão Cultural Fotografia vai premiar os melhores conjuntos fotográficos que ilustrem cenas da cultura e turismo, fauna e flora local, ou que englobem as diversas linguagens de artes do estado do Maranhão. Serão selecionadas 100 (cem) produções artísticas, premiadas com R$ 5.000,00 (cinco mil reais).