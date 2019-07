Abertas as inscrições para a 5ª edição do programa Cidadão do Mundo

O Governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) vai dar início à quinta edição do programa de intercâmbio internacional gratuito, o Cidadão do Mundo. Do dia 17 de julho até o dia 13 de agosto, jovens universitários entre 18 e 24 anos podem se inscrever para concorrer a uma das oitenta vagas disponíveis para um intercâmbio de três meses com todas as despesas pagas pelo Governo do Estado.



Em sua quinta edição, o programa vai levar 20 jovens para Montpellier (França), 30 para Cidade do Cabo (África do Sul), e 30 para Córdoba (Argentina). Os participantes receberão bolsa auxílio no valor de R$ 4.500,00 para serem utilizados durante o período em que estiverem no exterior, por intermédio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema).



Para participar do processo seletivo é necessário ser aluno egresso do ensino médio da rede pública de ensino ou de instituições de ensino vinculadas a entidades paraestatais ou a fundação sem fins lucrativos, ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), estar matriculado e frequentar há pelo menos um ano instituição de ensino superior no Maranhão, dentre outros critérios listados no edital.



As inscrições podem ser realizadas até o 13 de agosto no site web.secti.ma.gov.br/cidadao



Sobre o Cidadão do Mundo



O Programa Cidadão do Mundo tem como objetivo incentivar a capacitação bilíngue entre os jovens maranhenses, estimular a qualificação da produção científica e tecnológica nas carreiras acadêmicas, promover a integração e atualização dos jovens maranhenses em outras culturas.



Mais de 300 estudantes já foram beneficiados pelo programa que propiciou intercâmbio linguístico e cultural com países como França, Argentina, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, e Espanha.