5ª Semana de Economia Solidária celebra resistência maranhense no segmento

Três dias de trocas solidárias, rodadas de negócios, debates e oficinas práticas. Esse é o mote da 5ª Semana Estadual de Economia Solidária, evento que reúne até a sexta-feira (13) empreendedores da produção solidária de várias regiões do Maranhão com um objetivo em comum: debater a geração de emprego e renda para o setor.

A ideia é dar maior visibilidade ao assunto e aos empreendimentos da Economia Solidária desenvolvidos no Maranhão.

Promovido pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e da Economia Solidária (Setres), este ano a semana tem como tema “Política pública de economia solidária: do desmonte da política nacional à resistência no Maranhão”.

Até a próxima sexta-feira, estão disponíveis diversos serviços como comercialização, formação e troca de saberes entre os empreendimentos econômicos solidários. A 5ª Semana Estadual de Economia Solidária também tem atividades culturais e uma Feira da Agricultura Familiar no encerramento da Semana.

O painel de abertura foi realizado nesta quarta-feira (11), no Centro de Referência de Economia Solidária (CRESOL), no Centro Histórico de São Luís, com o secretário da pasta, Jowberth Alves, e o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (URN), Roberto Marinho.

Caminho certo

Entre os anos de 2003 e 2016, Roberto Marinho atuou como gestor de políticas públicas na extinta Secretaria Nacional de Economia Solidária, órgão que era vinculado ao também extinto Ministério do Trabalho. Doutor em Desenvolvimento Sustentável, Marinho diz que o Maranhão adotou o caminho certo ao priorizar incentivos públicos à produção solidária.

“Essas políticas públicas têm que continuar, devem ser fortalecidas. Esse que o mundo precisa, é isso que o Brasil precisa e é isso que o Maranhão precisa”, pontuou Marinho.

Para o secretário Jowberth Alves, “o Maranhão hoje é a resistência” dentro das políticas públicas voltadas para os trabalhadores rurais, para a agricultura familiar e para a economia solidária.

“O governador Flávio Dino tem nos dado muito apoio no sentido de fortalecimento da agricultura familiar. A Semana é o momento em que a gente vai discutir com as entidades envolvidas na economia solidária para fortalecer parcerias, com o objetivo de avançar ainda mais”, frisou o secretário.

Respeito ao próximo

A Semana atraiu pessoas como dona Maria Santana, que desde 2010 atua com economia solidária no Médio Mearim maranhense. Atualmente ela está à frente da Associação Vence Junto Economia Solidária (Avesol), que desenvolve projetos nos municípios daquela região.

Ela é uma das responsáveis pelo Circuito de Feiras Agroecológicas realizado nas cidades de Lima Campos e São Luís Gonzaga. Essas feiras são fruto do programa estadual Maranhão Mais Justo e Solidário, que visa a estimular produtores locais, o associativismo e o respeito às atividades tradicionais em 45 municípios de todas as regiões.

Maria Santana explica como agricultores familiares e criadores de pequenos animais vêm adotando ferramentas sustentáveis como o fundo rotativo solidário – espécie de poupança comunitária gerida coletivamente com juros zero.

Para ela, o mais importante é o sentido colaborativo da economia solidária. Ela citou como exemplo, o caso da agricultura familiar, que dispensa agrotóxicos em respeito ao consumidor final, e não ao lucro.

“A economia solidária se difere da economia que a gente vivencia no dia a dia. O capitalismo não se preocupa com o outro, ele só se preocupa com o lucro. Já a economia solidária se preocupa com o bem viver, com o próximo”, enfatizou.

Acesse o perfil da Setres no Instagram (www.instagram.com/setresmaranhao) e confira a programação completa da V Semana Estadual de Economia Solidária.