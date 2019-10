28 projetos concorrem ao Prêmio Você Faz a Diferença

A edição deste ano do Prêmio Você Faz a Diferença teve 28 projetos inscritos para contribuir com o desenvolvimento social e econômico do Maranhão. É uma iniciativa para estimular a participação de servidores do Estado em ações do Governo do Maranhão.

A entrega do prêmio será feita no próximo dia 28, quando se comemora do Dia do Servidor Público.

Serão classificadas as 10 melhores propostas selecionadas por uma comissão formada pela Secretaria de Estado de Gestão, Previdência e Assistência dos Servidores (Segep). A Segep promove o prêmio sob a coordenação da Escola de Governo do Maranhão (EGMA) e em parceria com a Secretaria de Comunicação Social e Articulação Política (Secap).

“Ficamos muito felizes com a quantidade de projetos inscritos nessa edição do Prêmio Você Faz a Diferença. Esta é uma grande oportunidade de valorização do talento dos servidores públicos estaduais, pois estamos fomentando a inovação na gestão pública”, diz o diretor da Escola de Governo do Maranhão (EGMA), Odair José Neves.

Esta é a terceira edição do prêmio. Os projetos vencedores receberão troféu e um kit composto por pasta e camisa personalizadas.

Os três primeiros colocados vão ser contemplados com prêmio em dinheiro nos valores de R$ 5 mil (1º lugar), R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 2 mil (3º lugar).

“Estamos na fase de avaliação dos projetos e a expectativa é premiar grandes ideias que façam a diferença na vida de todos os maranhenses,” afirmou o diretor da Escola de Governo do Maranhão (EGMA), Odair José Neves.

Foram aceitos projetos relacionados aos programas estaduais Mais Saúde, Escola Digna, Mais IDH, Pacto Pela Paz e Gestão Pública.