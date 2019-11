19ª Edição da Agritec, em Barreirinhas, tem início nesta quarta (6)

Barreirinhas sedia, a partir desta quarta-feira (6) até a sexta-feira (8) a 19ª edição da Feira da Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (Agritec). A abertura da feira, que oportuniza a troca de experiências, conhecimento de novas técnicas e tecnologias, impulsionando a agricultura familiar maranhense, contará com a presença do governador Flávio Dino. O evento acontece no antigo aeroporto da cidade e atenderá agricultores de municípios dos territórios Munim, Lençóis e Delta.

Na programação da Agritec, espaço para o comércio de alimentos produzidos por agricultores atendidos pelo Sistema SAF; exposição de itens do artesanato e demais produtos dos municípios dos territórios incluídos; mostra de animais de pequeno porte; e demonstração de tecnologias simples no espaço tecnológico. Ainda, acesso a benefícios como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), emitido pelo Sistema SAF; e as orientações para emissão de notas fiscais, certidões e cadastro do produtor rural, oferecidos pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O evento favorece também as populações de assentamentos na região. Barreirinhas é o município maranhense com o maior número de assentamentos estaduais – são mais de 60. A feira dará acesso à formação e informação deste segmento.

A diversidade produtiva da região vai possibilitar uma Agritec diferenciada e mais abrangente, avalia o secretário de Estado da Agricultura Familiar (SAF), Júlio César Mendonça. “Nessa edição vamos somar produção rural familiar com elementos do turismo rural, artesanato e gastronomia local. Toda a região está mobilizada para conhecer e divulgar o que a agricultura familiar produz”, disse o gestor.

Para a realização da Agritec foram mobilizados representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Barreirinhas e dos municípios que participarão da Agritec. A expectativa é que a feira oportunize aos agricultores o acesso ao conhecimento, reforça o titular da SAF, Júlio Mendonça.

A Agritec é uma realização do Governo do Estado, por meio do Sistema de Agricultura Familiar (Sistema SAF), formado pela SAF, Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária (Agerp) e Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma). Conta, ainda, com parceria da Prefeitura de Barreirinhas, Sebrae, Embrapa, Senar e movimentos sociais.

Estímulo ao Emprego e Renda

Entre 2015 e 2019, foram realizadas 18 Agritecs em 18 municípios do Maranhão, capacitando mais de 30 mil pessoas e movimentando R$ 1,8 milhão em comercializações. No período, foram firmados contratos de mais de R$ 25 milhões com instituições financeiras, atendendo agricultores familiares que buscavam financiamento rural. A feira se consolidou como um dos maiores eventos do setor da agricultura familiar, envolvendo e mobilizando várias secretarias estaduais e órgãos estaduais e municipais na prestação de serviços à população.