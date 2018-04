“Vou aproveitar cada minuto”, diz aluna de novo IEMA entregue por Flávio Dino em Brejo

O governador Flávio Dino entregou, nesta segunda-feira (2), um novo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), desta vez na cidade de Brejo. É a décima unidade plena inaugurada. Até 2014, o Maranhão não tinha nenhuma escola de ensino integral.

O IEMA oferece ensino integral e profissionalizante para alunos do ensino médio. Eles saem prontos para o mercado de trabalho e também para cursar o ensino superior. O instituto já ganhou diversos prêmios internacionais em apenas dois anos de existência.

“Fico feliz de chegarmos à décima unidade plena do IEMA. Nós vamos chegar a 26 unidades ainda neste ano, sendo 13 plenas e 13 vocacionais”, disse Flávio durante a inauguração. As unidades vocacionais oferecem cursos para formar mão de obra especializada de acordo com as necessidades de cada cidade ou região.

Os alunos já estiveram no IEMA de Brejo para conhecer as instalações. “Eu estou simplesmente encantada com a escola. Minha expectativa é altíssima. Vou aproveitar cada minuto aqui na escola. Tudo o que aprender no IEMA eu vou levar para o meu futuro”, afirmou Thalia Viana Pessoa, 15 anos, que vai fazer o curso de Serviços Jurídicos.

Tudo completo

As instalações do IEMA de Brejo são completas e incluem quatro laboratórios. O professor Rafael Adam, de Química, contou que a estrutura “é totalmente completa para todo o trabalho do ensino médio e, se necessário, do ensino superior também”.

“Tudo o que o aluno precisa para trabalhar no ensino médio com química existe neste laboratório”, acrescentou.

Para o reitor do IEMA, Jhonatan Almada, a entrega da nova unidade é um investimento prioritário na educação profissional e tecnológica: “Queremos fazer a melhor escola do Brasil; e acreditamos que a educação pública pode ser de excelência.”

Referência

Rozana Barroso, diretora de escolas técnicas da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), esteve presente na inauguração e afirmou que o “Maranhão tem dado aula de como investir em ensino público e de qualidade”.

Para ela, “o IEMA forma estudantes que não são apenas para apertar parafusos, mas estudantes que vão desenvolver o Estado do Maranhão e o Brasil”.

O prefeito de Brejo, José Farias, afirmou que a cidade “tem recebido com o coração tudo o que o Governo do Estado tem trazido” e que, com o IEMA, “estamos fortalecendo a educação do município”.

O governador Flávio Dino ressaltou que “o caminho verdadeiro do combate à desigualdade é abrir avenidas para a juventude mediante escolas como o IEMA”.

Cursos

O prédio do IEMA fica no povoado Morro Alegre, distante 10 km da sede do município. A unidade oferece os cursos de agricultura, manutenção e suporte para informática, meio ambiente e serviço jurídico para 160 alunos.

A construção tem área de 2.335 metros quadrados. Inicialmente foram entregues 13 salas de aulas, laboratórios de informática, biologia, química, física e matemática da Base Nacional Comum, biblioteca, área de vivência e refeitório amplos e arejados.

Agora, a quadra poliesportiva coberta e demais laboratórios serão finalizados para uso.