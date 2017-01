Voos extras e praias próprias para o banho aquecem setor hoteleiro de São Luís

O reconhecimento de que o Maranhão é o estado com melhores condições para o banho de mar do país, divulgado na última semana pela Revista Exame e, os mais de 200 voos extras que estão sendo feitos para o estado desde o mês de dezembro de 2016, e que se estendem até o feriado de Carnaval, já animam o mercado hoteleiro de São Luís. De acordo com dados do setor, a ocupação dos hotéis, que chegou aos 80% no Réveillon, deve se manter positiva também durante o período carnavalesco.

“O que esperamos é que este ano nós tenhamos um carnaval melhor do que tivemos no ano passado. Porque, com a divulgação da balneabilidade das praias em nível nacional e, agora, com toda essa mídia nacional e internacional focando a melhoria da balneabilidade das praias de São Luís a gente espera e conta com isso, que venha se ter um excelente carnaval”, afirmou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-MA), João Barros Filho.

Nos últimos meses, sete novos voos fixos diários foram acrescentados à malha aérea do Maranhão. Além desses, para a chamada alta temporada, outros 200 voos diários extras têm sido operados, os quais são resultado das negociações do Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), com as companhias aéreas. Entre as novas frequências, foram contemplados grandes emissores de turistas para o Maranhão, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém e os estados do Piauí e Pernambuco.

“Pará e Piauí sempre foram grandes emissores de turistas para cá. Também nós temos Ceará, temos Pernambuco e São Paulo. E, dentro dessa política de recuperação da malha aérea, nós conseguimos um voo inédito, que é um voo São Luís/Congonhas para quem quer descer no Centro de São Paulo, um ganho muito grande de tempo e de locomoção”, detalhou o secretário adjunto de Turismo, Hugo Veiga.

Férias

Além das praias e festividades do Pré-Carnaval, outras atrações têm animado as férias de quem escolheu São Luís como destino, inclusive aos que já moram na capital ou nas demais cidades do estado. Além dos investimentos em infraestrutura, segurança e a criação de novos cartões postais como no Espigão Costeiro de São Luís, o Governo do Maranhão tem valorizado a cultura local com o programa ‘Mais Cultura e Turismo’.

Além dos shows gratuitos em praças e locais de grande movimentação turística, o programa movimenta a economia da cultura local, sendo bom também para quem vive na cidade. “A gente sempre pensa nos projetos e ações que sejam sentidos principalmente pela população. Se for bom para a população vai ser bom para o turista, ele sente o reflexo disso. Nós estamos com o ‘Mais Cultura e Turismo’ que são programações culturais aqui no Centro Histórico, nas cercanias da Praça Nauro Machado, na Lagoa e no Espigão com programação regular até o Carnaval para que as pessoas tenham um calendário de eventos e que possam se programar para vir”, detalhou o secretário adjunto Hugo Veiga.

As atrações deste mês de férias do ‘Mais Cultura e Turismo’ acontecem sempre às sextas-feiras na Praça Nauro Machado (Centro Histórico), aos sábados na Praça da Lagoa da Jansen (programação infantil) e aos domingos no Espigão Costeiro (Ponta d’Areia).