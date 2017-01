Viva oferece atendimento em bairros de São Luís e Paço do Lumiar

Para ampliar a oferta dos serviços públicos na Grande Ilha, o Viva realizará atendimento à população nos bairros Bom Jesus/Coroadinho e Sacavém, em São Luís, além de Iguaíba, em Paço do Lumiar, entre os dias 22 e 29 de janeiro.

O atendimento em Iguaíba será iniciado no domingo (22) na Escola Alfredo Silva, que fica na Rua Principal, próximo a Igreja Católica, e vai até o dia 25 de janeiro. Já no período de 27 a 29, o atendimento acontece na Escola Comunitária Pimpolho que fica no Bom Jesus/Coroadinho, na Avenida Brasil, nº 6. E no dia 28 de janeiro, o VIVA participa da ação social da Associação Comunitária do Sacavém, em parceria com o Procon Móvel. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

De acordo com o diretor geral do Viva, Duarte Júnior, o objetivo é descentralizar o atendimento, oferecendo a população mais oportunidades para que garantam o acesso aos serviços da cidadania. “O atendimento por meio das unidades móveis amplia as possibilidades de acesso do cidadão aos serviços de documentação básica para garantia dos seus direitos constitucionais”, afirmou.

Serão oferecidos os serviços de 1ª e 2ª via do RG, inscrição e consulta do CPF, antecedentes criminais e serviços do balcão do cidadão, que incluem emissão de boletim de ocorrência, consultas (NIT, PIS/PASEP, bolsa família), inscrições em concursos e outros serviços online.

É importante lembrar que para acessar os serviços do VIVA, o cidadão deve estar com os documentos originais. Para solicitar o RG é necessário apresentar a original da certidão de nascimento ou certidão de casamento. A emissão da 1ª via do documento é gratuita. Já a taxa para 2ª via do documento custa R$ 32,83.

No caso do CPF, o solicitante deve apresentar certidão de nascimento ou de casamento. A inscrição é gratuita, bem como a segunda via. Vale lembrar que para menores de idade, é indispensável o acompanhamento dos pais ou responsáveis.