Viva oferece atendimento aos sábados e domingos de forma inédita no Brasil

Já imaginou ir ao shopping no fim de semana para fazer uma compra ou curtir um happy hour com a família, e aproveitar para colocar a documentação em dia ou ter acesso a outros serviços públicos? Isso já é possível na unidade do Viva localizada no Shopping da Ilha, em São Luís.

Na unidade é possível receber atendimento também aos sábados e domingos, no horário das 13h às 19h, com acesso a serviços de documentação básica como RG e CPF; também a outros documentos como carteira de trabalho, habilitação, antecedentes criminais; e serviços do Procon, Jucema, Semfaz e Seguro Desemprego. O horário diferenciado visa oferecer os serviços da cidadania para aqueles que não têm disponibilidade de ir ao Viva no horário de atendimento convencional, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

“O Viva é o primeiro órgão estadual a oferecer emissão de documentação também aos fins de semana. Tomamos essa medida para atender melhor ao trabalhador ou dona de casa que não tem a possibilidade de ir até uma de nossas unidades durante a semana. Já havíamos adotado o horário estendido, das 10h às 22h na unidade do Shopping Pátio Norte. E no Shopping da Ilha decidimos inovar, oferecendo atendimento também até às 22h, de segunda à quinta-feira, e no fim de semana, das 13h às 19h”, explicou Duarte Júnior, diretor-geral do órgão.

Quem já visitou a unidade no fim de semana aprovou o horário diferenciado de atendimento. “Minha rotina é muito corrida, trabalho o dia todo e à noite é o tempo que tenho para ficar com minha filha, conversar com minha esposa e ainda estudar. Então ter o serviço no Viva no fim de semana para mim foi muito importante, pois pude renovar minha habilitação, com tranquilidade, sem demorar na fila. O atendimento foi excelente”, afirmou Lumardyelson Durans, Gerente de TI.

A unidade do Viva do Shopping da Ilha fica no Piso L4, próximo à Lojas Americanas. Mais informações pelo site www.viva.ma.gov.br.