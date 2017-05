Viva Beira-mar comemora 1 ano com inauguração da Delegacia do Consumidor

O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor (Procon/MA) realizou, nesta -feira (11), o aniversário de 1 ano do Viva Beira-Mar. Durante a solenidade, foi também inaugurada a nova Delegacia do Consumidor, dentro do Viva. A unidade foi a primeira a ser inaugurada pelo plano de reestruturação e ampliação, e é a maior em número de guichês e em capacidade de atendimento.

Estiveram presentes na solenidade o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, o delegado geral de Polícia Civil, Lawrence Melo Pereira, e o superintendente da Polícia Civil da Capital, Armando Pacheco, além do presidente do Procon/MA, Duarte Júnior, a equipe da Diretoria de Orientação e Atendimento ao Cidadão do Viva e outras autoridades.

Durante a cerimônia de comemoração pelo primeiro ano de funcionamento da unidade Beira-Mar, o presidente Duarte Júnior comemorou o trabalho realizado até aqui. “As conquistas que alcançamos após esse primeiro ano de funcionamento, com 99,29% de satisfação dos cidadãos, apenas comprovam que sem corrupção e com compromisso social, é possível sim levar às pessoas um serviço público de qualidade. Agora, além do Procon, com a presença da Decon e fortalecendo nossa parceria com a Polícia Civil, continuaremos ampliando e qualificando nossos serviços cada vez mais, em prol da melhoria da qualidade de vida de todos os maranhenses”, assegurou o presidente.

O evento contou, ainda, com o descerramento da fita de inauguração da Delegacia do Consumidor, ligada à Polícia Civil do Estado, dentro do Viva. A ação é uma maneira de fortalecer a defesa do consumidor que já vem sendo realizada na unidade Beira-Mar por meio dos postos do Procon.

Para o secretário Jefferson Portela, a presença da Decon dentro do Viva somará aos trabalhos já realizados pelo Procon/MA. “Agora, os servidores do Viva passam a toda uma garantia de uma unidade de delegacia de polícia civil para assegurar o exercício da atividade de controle feita pelos servidores do Procon e pelo atendimento do Viva da Beira-mar, reforçando os trabalhos de defesa da cidadania”, destacou o secretário.

Segundo delegado geral de Polícia Civil, Lawrence Melo Pereira, na Decon os consumidores poderão realizar registro de boletim de ocorrência e acompanhar processos de investigação de crimes contra as relações de consumo. “Até agora, nós realizávamos o registro da carteira de identidade e, a partir de agora, também vamos oferecer os serviços da Delegacia do Consumidor. É uma honra para a Polícia Civil poder agregar esses serviços para toda a sociedade por meio do Viva”, comemorou o delegado.

Após a cerimônia, foi ainda servido um almoço para todos os servidores da unidade durante um momento de confraternização, onde houve homenagem às servidoras mães e premiações para atendentes. O presidente do Procon/MA ainda anunciou o aumento de 16% que o setor de atendimento á sobre seus salários em reconhecimento pela qualidade do trabalho realizado, benefício que só foi possível graças ao contingenciamento de recursos realizado em 2016, que gerou uma economia de 45,11% dos recursos públicos do Viva, mesmo com a inauguração de novas unidades.

Primeira unidade

Inaugurada pelo governador Flávio Dino em de 2016, a unidade do Viva na Av Beira-Mar possui cerca de 130 guichês distribuídos em 30 postos, com capacidade para 5 mil atendimentos diários – o dobro da capacidade das antigas unidades da Praia Grande, João Paulo e Jaracati, juntas. Entre os meses e dezembro de 2016, a unidade recebeu cerca de 259 mil avaliações, das quais 257 mil avaliaram o atendimento como ótimo e bom, atingindo 99,29% de satisfação do público. Se comparada às antigas unidades da Praia Grande e do João Paulo, mesmo com a ampliação dos serviços, a mega unidade possibilitou uma economia de 20,60% aos cofres públicos do Estado.