Vistoriadores da Ciretran de Caxias detectam veículos clonados

Como resultado do investimento do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) em qualificação profissional para os seus funcionários, os vistoriadores da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Caxias identificaram dois veículos clonados. Ao realizarem o processo de vistoria de um veículo Fiat, modelo Siena, e de uma motocicleta modelo Honda Fan, foi constatado que os chassis dos veículos foram remarcados.

No caso do automóvel, o chassi era um ‘clone’ de um veículo de Imperatriz. A motocicleta, por sua vez, foi clonada de uma outra de Pedreiras. Ambos os veículos foram apreendidos durante blitz fiscalizatória da Polícia Militar do Maranhão na cidade de Caxias, no dia 31 de dezembro e, no último dia 4 de janeiro. Os condutores se evadiram do local e os veículos encaminhados para o pátio da empresa VIP Leilões, onde a vistoria foi realizada. A Policia Civil da cidade foi informada para os devidos procedimentos legais.

Segundo a chefe da Ciretran de Caxias, Anne Shelyda Ferreira, os procedimentos de vistoria estão mais minuciosos, após o treinamento de Identificação Veicular realizado pelo Detran-MA em 2016. “Depois dos cursos para os vistoriadores estamos oferecendo um trabalho diferenciado, após o aprimoramento realizado pelo Detran-MA. Nosso intuito é oferecer serviços com qualidade”, afirmou Anne Shelyda Ferreira.

No mês de março será realizada mais uma turma do Curso de Identificação Veicular e Documental, com o objetivo de identificar e coibir crimes de falsificação de documentos, roubo, furto e receptação de veículos.