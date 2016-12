Visita do Papai Noel leva esperança e alegria a pacientes do Hospital Tarquínio Lopes Filho

Solidariedade, amor e carinho são sentimentos que têm tudo a ver com Natal e também com a saúde. Para levar um pouco destes sentimentos a pacientes em tratamento de câncer no Hospital Tarquínio Lopes Filho, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), organizou uma ação com a presença do Papai Noel que peregrinou todos os leitos, na manhã desta quinta-feira (22). Durante a visita do Papai Noel, bombeiros distribuíram Bíblias e fizeram orações. Mais do que a figura mágica do bom velhinho, ações como esta podem ajudar significativamente no quadro de recuperação dos pacientes.

“O Natal deste ano vai ser diferente. Vou receber meus netos em um quarto de hospital e com poucos enfeites natalinos. Mas sabe o que importa de verdade? A minha saúde. Com ela consigo abraçar meus familiares e renovo as esperanças de um ano cheio de novas conquistas. A vinda do Papai Noel me trouxe alegria e a certeza de que mesmo estando em recuperação vou voltar a ser feliz em 2017”. O relato é da paciente Maria de Fátima Cordeiro, 53 anos, em tratamento de câncer na região pélvica no Hospital Tarquínio Lopes Filho, que ao ver a o Papai Noel, se emocionou e lembrou de todas as dificuldades que passou durante o tratamento.

Assim como Maria de Fátima, mais de cem pacientes internados no Tarquínio tiveram uma grata surpresa ao receber nos leitos o Papai Noel. O diretor geral do Hospital de Câncer, José Maria Assunção, afirma que iniciativas como esta liberam hormônios que despertam boas sensações. “Ao liberar hormônios que liberam sensações prazerosas e de felicidade, como serotonina e endorfina, ocorre um aumento da autoestima e da força de vontade. Assim, a esperança de cura é renovada e o paciente se sente mais forte para encarar a caminhada do tratamento”, explicou o diretor José Maria.

A paciente Ana Silva Nascimento, 43 anos, ficou surpresa com a visita do Papai Noel e ficou muito feliz em receber a bíblia. “Foi maravilhosa a visita do Papai Noel e muito bonitas as palavras de orações que renasceram minha fé. Não esperava. Ganhei um presente que nem pensava que ia ganhar, o maior e melhor presente, o livro de Deus. E é com Ele que sigo em frente na busca da cura da doença”. Ana fará a última sessão de quimioterapia na próxima semana na região do pulmão.

O coronel Célio Roberto de Araújo, comandante geral do Corpo de Bombeiros, ressaltou o principal objetivo da ação: levar afeto e esperança. “Não existe presente maior e mais valioso que chegar no leito e encontrar um sorriso no rosto de um paciente que recebeu a bíblia das mãos do Papai Noel. É de limpar a alma e serve de exemplo para todos nós de como tirar um tempo para ações como esta fazem bem para o coração de quem pratica e recebe o amor”, afirmou o coronel.

“Estava triste porque vou passar o Natal aqui no hospital, mas quando vi os bombeiros entrando pela porta, meu coração se encheu de fé e alegria. Tem pessoas que não têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e nem abraçar o Papai Noel. Estou feliz e confiante”, desabafa José Paulo Filho, paciente de câncer de próstata.

Atividades terapêuticas

Hospitais da rede estadual de saúde adotam regularmente um conjunto de ações terapêuticas. As atividades auxiliam os pacientes e familiares no processo de recuperação da saúde e internação, de forma humanizada e solidária.

O Hospital Tarquínio Lopes Filho coloca em prática três projetos terapêuticos: ‘Cinema nas Enfermarias’, ‘Dê mais amor’ e ‘Coral Canta Geral’. O projeto ‘Cinema nas Enfermarias’ proporciona o incentivo à cultura, integração e relaxamento dos pacientes durante a sessão especial. Já o ‘Dê mais amor’ divulga a importância da prevenção do câncer para os familiares e apoia quem está em tratamento, promovendo carinho, amor e esperança, por meio de mensagens depositadas em uma urna e entregues aos pacientes.

Na mesma unidade, efetivos e aposentados se organizaram para levar mais alegria aos pacientes da unidade. O grupo montou um coral que leva distração e esperança em atividades nas enfermarias do hospital. O repertório do coral é recheado de canções das décadas de 1980, 1990 e clássicos da Jovem Guarda.

No Hospital de Referência Estadual de Alta Complexidade Dr. Carlos Macieira (HCM), o projeto ‘Quarta Feliz’ é executado mensalmente. A iniciativa partiu do setor de psicologia do hospital e hoje faz parte do programa de reabilitação e das ações de humanização que são executadas no HCM.