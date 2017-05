Vice-governador discute Plano de Ações para o Maranhão junto ao MEC

O vice-governador Carlos Brandão foi recebido esta semana pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, em seu gabinete. A pauta incluiu também a presença do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Sílvio Pinheiro.

O encontro teve como objetivo discutir assuntos relativos à área da educação, de interesse dos governos estadual e municipais do Maranhão, com foco na execução de obras e análise do Plano de Ações Articulada (PAR) para o nosso estado.

Juntos, discutiram também sobre o andamento da elaboração de relatórios do PAR, que dá um diagnóstico de cada município maranhense. “Vários gestores municipais ainda não prestaram contas. Isso inviabiliza o acesso a programa como ‘Dinheiro na Escola’ e ‘Alimentação e Transporte Escolar’”, explicou presidente do FNDE, com o aval do ministro.

Além desses temas, informações sobre a liberação de recursos de obras e nova previsão para a abertura do PAR também foram debatidas. Como solução para os atrasos nas prestações de contas por parte dos gestores municipais junto ao governo federal, o vice-governador propôs que fosse realizado um seminário com apoio técnico do FNDE, ideia que foi acatada prontamente pelos presentes. “Assim, especialistas do MEC orientarão de forma qualificada cada prefeito para que elaborem, dentre das conformidades, o PAR e prestem as suas contas corretamente e respeitando os prazos estabelecidos”, explicou Brandão. O seminário está previsto para acontecer ainda este semestre.