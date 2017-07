Viagem do ator Pedro Nercessian à Chapada das Mesas é destaque na Revista Caras

Um dos destinos turísticos mais procurados no Maranhão, a Chapada das Mesas, é destaque na edição desta semana da Revista Caras. O ator da TV Globo, Pedro Nercessian, esteve no Maranhão no começo de julho para uma sessão de fotos exclusiva da revista. A viagem faz parte da Mostra Viajar, evento de turismo que acontece em São Paulo, do dia 1º a 3 de setembro.

No ensaio de quatro páginas, o ator declara que ficou encantado com os atrativos do Cerrado Maranhense e sua diversidade de ecossistemas. “É uma combinação que gosto. Deu uma paz”, comentou, ao destacar que se sentiu à vontade no roteiro de aventura e natureza.

O Parque Nacional da Chapada das Mesas fica no sul do Maranhão, entre os municípios de Carolina, Riachão e Estreito, numa região que se caracteriza pela presença de morros em forma de mesetas (daí o nome do parque). A principal atração são as muitas cachoeiras da região, entre as quais Pedra Caída, e as belas paisagens em um cenário dominado pelo cerrado.

A viagem do ator será divulgada em todas as mídias da Mostra Viajar, redes sociais e exposições, além do ensaio na Revista Caras. A inclusão do Maranhão nos destinos promovidos pela mostra intensifica o esforço promocional realizado pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur).

Mostra Viajar

A Mostra Viajar 2017, que tem como tema ‘Inspiração que me leva’, será realizada em setembro na Bienal Ibirapuera, em São Paulo. Com expectativa de 20 mil visitantes, a segunda edição traz como novidade uma área gastronômica. Além da criatividade e beleza dos estandes institucionais como o do Maranhão, as inovações buscam encantar o novo perfil do turista, mais conectado e informado.