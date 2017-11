Vencedores do Prêmio Você Faz a Diferença focam em ética, meio ambiente e convivência

Criação de um Pelotão Mirim para evitar condutas delituosas e ajudar na recuperação de valores familiares. Esse foi o projeto do tenente-coronel da Polícia Militar do Maranhão, Juarez Medeiros Sobrinho que lhe rendeu o 1° lugar no Prêmio Você Faz a Diferença.

O prêmio foi uma iniciativa do Governo do Maranhão para revelar talentos entre os servidores do Executivo estadual e incentivar ideias que inovem e contribuam para a gestão.

O Pelotão Mirim idealizado por Juarez Medeiros surgiu em 2016 na cidade de Balsas e visa orientar, acompanhar e entreter crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos de idade.

“As crianças que entram em nosso projeto recebem ensinamentos que são levados para a vida toda. Falamos sobre as leis, desde o Estatuto do Idoso à Lei Maria da Penha. Essas crianças e adolescentes acabam se tornando disseminadores com papel importante na sociedade”, diz o tenente-coronel.

Ele conta que na primeira edição do projeto houve mais de 2 mil alunos inscritos, sendo 240 aprovados.

Formando o pequeno cidadão, o projeto tem como objetivo transmitir valores éticos, além de aproximar a comunidade da PM. Entre as disciplinas oferecidas estão ética e cidadania, educação para o trânsito, meio ambiente, noções de direitos humanos, noções de primeiros socorros, prática esportiva e prevenção e enfrentamento às drogas e violência.

Meio Ambiente

Em 2º lugar, a policial Edilene Soares da Silva apresentou o projeto de renovação da Brigada Voluntária Ambiental. A ideia é promover a conscientização ambiental com uma nova roupagem, para colaborar com as autoridades, principalmente a Polícia Militar.

O programa é executado a partir da educação, do civismo, da recreação e do cuidado com o meio ambiente. A Brigada busca assegurar com total prioridade os direitos à vida, à saúde, ao esporte, ao lazer, à dignidade, ao respeito, ao convívio familiar e comunitário e principalmente à conscientização da preservação do meio ambiente.

Um dos objetivos é potencializar as ações de Educação do Batalhão de Polícia Ambiental de forma a dar aos jovens moradores dos polos Coroadinho e Área de Preservação Ambiental do Itapiracó, em São Luís, condições favoráveis de conhecer e defender o meio ambiente, contribuindo também para a formação profissional.

Humanização

A servidora pública Raissa Padilha, que trabalha na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), conquistou o 3º lugar com o projeto Atividades de Integração. A ideia é integrar os servidores para além das tarefas diárias, estimulando o diálogo, o cuidar do outro e o cuidar do ambiente de trabalho. A diretriz é a humanização, já que, em algumas circunstâncias, o conflito entre servidores pode criar ruídos para que determinado órgão alcance resultados mais eficientes.

“O Prêmio Você Faz a Diferença possibilitou aos servidores do Estado, sem distinção, participar do processo de gestão governamental, fato que considero de extrema relevância, pois sempre vai ter algum servidor esperando a oportunidade para pôr suas ideias em prática”, diz Raíssa.

Para a funcionária, sem a humanização no trabalho nenhum projeto organizacional se amadurece e muito menos gera resultados significativos. “Para mim, enquanto recém-formada em Administração e há tão pouco tempo no mercado, ter ganhado esse prêmio representa muito do ponto de vista pessoal e profissional”, diz.