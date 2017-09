“Vamos construir o hospital de Poção de Pedras com recursos próprios”, anuncia Flávio Dino

Mesmo com corte de verbas federais, o hospital de Poção de Pedras será construído com recursos próprios do Governo do Maranhão. O anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino durante passagem pela cidade no último fim de semana.

Ele se comprometeu a retomar a construção da unidade de 20 leitos do município. “Mesmo com o corte do financiamento federal, vamos assumir a obra e entregar um novo hospital para o município.”

Com construção inicialmente financiada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as obras herdadas da gestão anterior foram paralisadas porque não estavam adequadas aos padrões de funcionamento estabelecidos pelo Ministério da Saúde, por causa do baixo número de leitos.

Com isso, a transferência de recursos do banco foi finalizada, o que inviabilizou a continuidade da transferência de recursos.

“Foi um erro, que agora nós vamos corrigir, construindo e entregando um hospital, com recursos próprios, num período como este de crise”, declarou Flávio.

O governador foi aplaudido pela população, que reconheceu o esforço para realização da obra, como o comerciante Salustiano Leal, de 63 anos: “É muito bom saber que vamos ter esse hospital, ouvir porque que a obra foi paralisada. A gente só tem a ganhar com essa parceria do Governo e o município”.