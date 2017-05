Vacinação contra a febre aftosa começa nesta segunda-feira (1º)

Nesta segunda-feira (1º), a vacinação contra a febre aftosa começa no Maranhão e nos demais 21 estados, além do Distrito Federal. A primeira etapa de vacinação contra febre aftosa ocorre no período de 1 até o dia 31 de maio. A meta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é imunizar 198 milhões de bovinos e bubalinos durante todo o mês de maio. O número representa mais de 90% do rebanho do país, de 217,5 milhões de cabeças.

O ano de 2017 marca 16 anos que o Maranhão está livre da Febre Aftosa, tendo índices exitosos de vacinação em todas as etapas desde 2014. O lançamento da 1ª Etapa da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa está sendo marcado por diversos eventos em todo o estado. Nos municípios de Rosário, Balsas, Açailândia, Santa Inês, Caxias e Barra do Corda, as Unidades Regionais da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged), em parceria com as prefeituras e sindicatos rurais, promovem palestras, vacinações demonstrativas e blitzen para engajar produtores e toda a comunidade na etapa.

O presidente da Aged no Maranhão, Sebastião Anchieta, destacou que a manutenção do estado como livre de aftosa é fundamental para o fortalecimento da defesa animal, crescimento da pecuária e atração de investimentos. Ele afirmou ainda que o objetivo, a longo prazo, é tornar o estado livre de aftosa sem vacinação. “É preciso que toda a sociedade esteja envolvida: criadores, secretarias municipais, prefeituras, todos unidos nesse trabalho, já estamos indo para o décimo sexto ano livre da aftosa, com experiências de índices de vacinação bem acima da média desde 2014 e continuaremos fortalecendo este trabalho”, disse.

Cuidados

Para que o rebanho fique protegido contra a aftosa, os criadores devem ter certos cuidados:

– Compre as vacinas somente em lojas registradas;

– Verifique se as vacinas estão na temperatura correta: entre 2° C e 8° C. Para transportá-las, use uma caixa térmica, coloque três partes de gelo para uma de vacina e lacre;

– Mantenha a vacina no gelo até o momento da aplicação. Escolha a hora mais fresca do dia e reúna o gado. Lembre-se: só vacine bovinos e búfalos;

– Durante a vacinação, mantenha a seringa e as vacinas na caixa térmica e use agulhas novas, adequadas e limpas. A higiene e a limpeza são fundamentais para uma boa vacinação;

– Agite o frasco antes de usar e aplique a dosagem certa em todos os animais: 5 ml;

– O lugar correto de aplicação é a tábua do pescoço, podendo ser no músculo ou embaixo da pele. Aplique com calma;

– Lembre de preencher a declaração de vacinação e entregá-la na unidade da Aged que sua propriedade está registrada, junto com a nota fiscal de compra das vacinas.

Brucelose

O produtor pode aproveitar o manejo do rebanho para vacinar as fêmeas com idade de 3 a 8 meses contra brucelose. A vacinação precisa ser feita uma única vez. É proibida a vacinação em machos de qualquer idade e de fêmeas com idade superior a 8 meses. As bezerras deverão receber a marca com a letra V, acompanhada do algarismo final do ano da vacinação, por exemplo: V7. A vacinação deve ser feita por médico veterinário cadastrado na Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (Aged/MA).