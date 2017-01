Unidades vocacionais do Iema iniciam ano letivo

“A minha expectativa é muito boa, estou ansiosa para iniciar as aulas, me inscrevi para o curso de Libras porque sou apaixonada por essa área. Meu filho vai fazer inglês intermediário, já fez o básico aqui no Iema, sei da qualidade de ensino e quanto o Governo do Estado acertou em nos proporcionar essa oportunidade”, disse Dulce Maria Aguiar, mãe de um aluno e também estudante do Iema.

A partir deste momento uma nova história se inicia para os mais de 300 estudantes que se inscreveram paras os cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs) do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema), em suas unidades vocacionais da Praia Grande e Convento das Mercês. Para celebrar o início das atividades foi realizada uma aula inaugural no auditório do Iema Praia Grande, na tarde desta sexta-feira (20), reunindo os alunos das duas unidades.

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada, as unidades vocacionais são essenciais para a democratização da educação profissionalizante. “Desejamos boas-vindas a todos! O Instituto marca uma nova era para a educação profissionalizante no estado. É um momento ímpar, pois materializa o objetivo maior do Governo Flávio Dino, que é descentralizar e regionalizar a oferta de diretos, entre eles a educação professional. Na unidade Praia Grande temos uma inovação com o curso de resgate de patrimônio imaterial, dialoga com a vocação da unidade, que é cultura e turismo no coração do Centro Histórico”, destacou.

“Gostaria de agradecer a confiança no trabalho do Iema, hoje temos dois anos de vida. Os cursos são voltados para o fomento da vocação da cultura e turismo, tanto que esse curso novo é muito importante para a cultura local. Outra vertente da capacitação é que os alunos podem usar suas formações para aumentar sua própria renda. Assim, quando terminarem os cursos, já estarão capacitados para fazer alguma atividade econômica nessa linha, esse é um dos focos dessa iniciativa, a geração de renda”, disse o secretário-adjunto de Educação Profissional, Tecnológica e Inclusão Social da Secti e coordenador das unidades vocacionais, André Bello.

Segundo a coordenadora do Iema Praia Grande, Antônia Garreto, a procura foi muito significativa. “É muito gratificante ver nossos alunos iniciando os cursos e continuando através dos níveis, básico e intermediário. Além dos alunos selecionados temos uma lista de espera grande, é bom ver o Iema se consolidando e sendo procurado pelos estudantes”, relatou.

Para os alunos das unidades Praia Grande e Convento das Mercês as aulas iniciam na próxima segunda-feira (23). No período da manhã, os estudantes participam das aulas no horário de 8h às 11h30; à tarde, das 14h às 15h30; e à noite, das 18h às 21h.

Cursos

Para a unidade vocacional da Praia Grande estão sendo ofertados os cursos FICs de inglês básico e intermediário, informática básica, língua brasileira de sinais (Libras) e o curso de resgate de patrimônio imaterial, além da oficina de bordado em indumentárias de bumba-meu-boi. No Convento das Mercês serão realizados os cursos de inglês básico e intermediário e informática básica.

Na próxima quinta-feira (26), no Estaleiro Escola, iniciam os cursos de inglês básico e intermediário, informática básica, promotor de vendas, marceneiro, construção de embarcações artesanais maranhenses, além das oficinas de biojóias, modelismo naval, cerâmica, reaproveitamento de garrafa pet e madeira, reciclagem de papel.