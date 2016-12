Unidades da Funac realizam confraternizações de Natal

O sentimento de união marcou as confraternizações das unidades da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop). No período de 15 a 24 de dezembro, as dez unidades, nos municípios de São Luís, Imperatriz e Pinheiro, realizaram suas festas do período natalino com a presença das famílias e de toda a comunidade socioeducativa.

Fortalecer os vínculos familiares é o principal intuito da ação, além de provocar a reflexão sobre o sentido do Natal. E para isso, os adolescentes, sob a orientação dos socioeducadores e oficineiros, realizaram diversas atividades para acolher suas famílias como ambientação dos espaços, montagem de presépio, círculo de diálogos, oficinas de artesanato com materiais recicláveis, confecção de lembranças e de cartões de natal.

“A família tem um papel fundamental na ressocialização dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa”, pontua a presidente da Funac, Elisângela Cardoso. “O jovem precisa se sentir acolhido no núcleo familiar, saber que tem o seu lar como referência, principalmente nesta época, em que deseja estar mais próximo dos seus”, completou. As festas de natal são, portanto, mais uma oportunidade para aproximar os adolescentes e familiares, ação esta que já faz parte da dinâmica das unidades.

E em clima alegre, os adolescentes se confraternizaram; participaram de dinâmicas com os jovens da Pastoral da Juventude, por meio do Projeto Jovem Guardião; apresentaram seus talentos cantando, dançando hip hop e jogando capoeira. As unidades realizaram ainda sorteios de cestas básicas aos familiares dos adolescentes. O grande destaque foram as encenações do Auto de Natal, contando a história do nascimento do menino Jesus, que emocionaram os presentes.

“Pensamos nas confraternizações também como um momento para que os adolescentes pudessem mostrar o que aprendem nas ações da socioeducação e também se divertir enquanto jovens”, conta a coordenadora técnica do Centro de Juventude Canaã, Luciane Cunha. “O resultado foi muito positivo, as famílias compareceram, interagiram na programação e isso fortaleceu a construção de um novo projeto de vida e os vínculos familiares”, concluiu.

“As unidades de Imperatriz cederam espaço para emoção com as confraternizações: choramos e sorrimos com os jovens e suas famílias. Mas o natal é para renovar as esperanças e acreditar que o mundo ainda pode ser melhor. A socioeducação é forma que encontramos de externar a nossa fé no ser humano”, contou a vice-diretora do Centro de Juventude Cidadã, Claudina Cirqueira.

Os pais dos jovens elogiaram a ação e o empenho da Funac em proporcionar esse momento de convivência familiar agradável a todos. Já os adolescentes destacaram a colaboração de toda a comunidade socioeducativa para a realização das confraternizações e o incentivo à presença dos familiares, mesmo os que moram em outros municípios.